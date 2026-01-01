90% складів знищено: чи залишиться Україна без продуктів і чи загрожує голод?





Про це пише «Інтерфакс-Україна» із посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького на брифінгу.



«90% вже знищено. Але разом з цим це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Загрози голоду немає», — зазначив він.



Водночас, Висоцький повідомив, що атаки на логістичну інфраструктуру можуть вплинути на асортимент товарів у магазинах.



Через постійне знищення складської інфраструктури змінюється логістика ритейлу. За словами міністра, найбільш реалістичною альтернативою наразі є постачання «з коліс», коли товари доставляються відразу від виробника до кінцевого споживача. Однак така логістика є складнішою та дорожчою.



Нагадаємо, раніше ми писали, що



Частина підприємств наразі релокуються в інші місця, але російські атаки вже фіксуються і на переміщених об’єктах.



Висоцький також висловився щодо паритетного розподілу ризиків, за його словами, бізнес має справедливо розподіляти збитки у разі знищення продукції внаслідок російських атак. Водночас він наголосив, що держава не бере участі у таких господарських і договірних відносинах, адже постачання та продаж продукції є виключно справою бізнесів.



Мністр пояснив, що механізм компенсації витрат не обов’язково має передбачати розподіл збитків у співвідношенні 50 на 50, оскільки різні товари мають різну націнку, умови реалізації та прибутковість.



«Було б чесно, щоб за товарами був прописаний розподіл ризиків залежно від кінцевого економічного ефекту. Він не може бути 100% в якусь одну сторону. Але він має бути індивідуальний, залежно від товарної позиції і умов співпраці», — додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок російських атак близько 90% сучасних місць для зберігання товарів в Україні знищені.Про це пише «Інтерфакс-Україна» із посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольствана брифінгу.«90% вже знищено. Але разом з цим це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Загрози голоду немає», — зазначив він.Водночас, Висоцький повідомив, що атаки на логістичну інфраструктуру можуть вплинути на асортимент товарів у магазинах.Через постійне знищення складської інфраструктури змінюється логістика ритейлу. За словами міністра, найбільш реалістичною альтернативою наразі є постачання «з коліс», коли товари доставляються відразу від виробника до кінцевого споживача. Однак така логістика є складнішою та дорожчою.Нагадаємо, раніше ми писали, що у грудні–лютому український ринок відчує гострий дефіцит якісної товарної картоплі, через що ціни на неї зростуть на 25–40% Частина підприємств наразі релокуються в інші місця, але російські атаки вже фіксуються і на переміщених об’єктах.Висоцький також висловився щодо паритетного розподілу ризиків, за його словами, бізнес має справедливо розподіляти збитки у разі знищення продукції внаслідок російських атак. Водночас він наголосив, що держава не бере участі у таких господарських і договірних відносинах, адже постачання та продаж продукції є виключно справою бізнесів.Мністр пояснив, що механізм компенсації витрат не обов’язково має передбачати розподіл збитків у співвідношенні 50 на 50, оскільки різні товари мають різну націнку, умови реалізації та прибутковість.«Було б чесно, щоб за товарами був прописаний розподіл ризиків залежно від кінцевого економічного ефекту. Він не може бути 100% в якусь одну сторону. Але він має бути індивідуальний, залежно від товарної позиції і умов співпраці», — додав він.

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