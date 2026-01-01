Урожай згорів від спеки: скільки коштуватиме картопля в Україні

У грудні–лютому український ринок відчує гострий дефіцит якісної товарної картоплі, через що ціни на неї зростуть на 25–40%. Таке стрімке подорожчання провокують літня спека під час дозрівання бульб та глобальна нестача професійних потужностей для тривалого зберігання врожаю у фермерів.Про це розповіла директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) та керівниця сайту Міжнародної інформаційно-аналітичної платформи EastFruit Катерина Звєрєва в інтерв’ю Delo.ua.Звєрєва зазначає, що критичний період формування бульб припав на хвилі дуже високих температур та дефіцит вологи. Стовпчики термометрів тривалий час трималися понад +35–37 °C, тому рослини витрачали воду переважно на охолодження та транспірацію. Це значно сповільнило загальний приріст врожаю на полях.Водночас експертка радить не поспішати із заявами про втрату 30% врожаю у національному масштабі. На полях із правильними сортами, якісним насіннєвим матеріалом та своєчасним зрошенням фермери отримали цілком прийнятні результати.«Тому врожай 2026 року, найімовірніше, буде слабшим за дуже вдалий для багатьох виробників 2025 рік, але говорити сьогодні про загальнонаціональне падіння на третину передчасно», — заявила Звєрєва.