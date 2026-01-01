Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 26 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 26 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 26 серпня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 26 серпня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 26 серпня
Сьогодні, 20:00
Урожай згорів від спеки: скільки коштуватиме картопля в Україні
Сьогодні, 19:17
У Раді поставили крапку в чутках про мобілізацію жінок
Сьогодні, 18:07