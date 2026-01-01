Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 26 серпня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 26 серпня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 26 серпня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію