Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 26 серпня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 26 серпня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 26 серпня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 26 серпня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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