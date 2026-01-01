У Раді поставили крапку в чутках про мобілізацію жінок

У Раді поставили крапку в чутках про мобілізацію жінок
В Україні не проводиться підготовка до мобілізації жінок, а відповідні законодавчі ініціативи не розглядаються. У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що жінки приєднуються до Сил оборони виключно добровільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у мережі.

Що заявили у Раді

У профільному парламентському комітеті наголосили, що наразі немає ні законопроектів, ні інших законодавчих ініціатив, які передбачають мобілізацію жінок. Там також заявили про відсутність навіть внутрішніх обговорень із цього питання.

Таким чином, публічні заяви окремих спікерів щодо можливої обов'язкової мобілізації жінок не відображають поточну роботу парламенту та позицію Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Жінки йдуть до армії добровільно

У Комітеті окремо нагадали, що українські жінки можуть приєднуватись до Сил оборони на добровільній основі. Обов'язкової мобілізації жінок в Україні зараз немає і її підготовка не ведеться.

У парламенті закликали не піддаватися інформаційним маніпуляціям та орієнтуватися на офіційні джерела при оцінці повідомлень про можливі зміни у правилах мобілізації.

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Теги: жінки, мобілізація
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