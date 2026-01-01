Творчість без меж: лучанин зібрав унікальну «базу знань» для митців з інвалідністю

Віталій Ткачук у межах свого проєкту «Генерація успішних людей» реалізував за підтримки Українського культурного фонду сезон «Творчість без меж» – серію з десяти великих подкастів із митцями з інвалідністю.



Героями сезону стали люди, які реалізували себе у музиці, живописі, архітектурі, театрі, танці, моделінгу, кіно та народному мистецтві.



Серед них – незряча художниця Юліана Кундуєва, співачка, викладачка вокалу і модель Наталія Мартинова, 14-річна незряча співачка і блогерка Афіна Остапенко, художник і музикант Петро Кравчук, нечуючий архітектор і художник Олексій Нашивочніков, незрячий ветеран і гончар Сергій Райлян, незряча піаністка Віра Семків, танцюрист на кріслі колісному і вуличний музикант Іван Заміга, незрячий кобзар і лірник Тарас Дороцький та незрячий вуличний музикант Василь Човбан.



В чому унікальність проекту

Головна особливість «Творчості без меж» – акцент на практиці. У кожній розмові Віталій Ткачук намагався отримати від співрозмовника конкретний практичний досвід, який може бути корисним іншим людям з інвалідністю, що хочуть займатися творчістю або зробити її своєю професією.



Герої розповідають, як незрячій людині знайти викладача музики і вивчати ноти шрифтом Брайля, як адаптувати живопис і рукоділля після втрати зору, де шукати тренера для танців на кріслах колісних, як нечуючому митцю здобувати професійну освіту та працювати в архітектурі, як наважитися вийти на сцену чи спробувати себе в кіно, як перетворити ремесло на власну справу та як шукати саме той вид творчості, у якому людина може максимально реалізувати свої здібності.



Герої подкастів Віталія Ткачука розповідають про навчання, постійну практику, пошук наставників, адаптацію звичних методик, використання сучасних технологій, подолання страху перед публікою, економічну самостійність та вміння просити про допомогу.



А ще – про право людини з інвалідністю бути не об'єктом жалю, а повноцінним художником, музикантом, актором, архітектором, танцюристом, одним словом - майстром і професіоналом.



Кожен із десяти героїв прийшов до творчості своїм шляхом. Для когось вона була справою життя ще з дитинства, для когось стала способом пережити втрату зору чи тяжку хворобу, для когось – частиною реабілітації після поранення на війні.



Але практично в усіх цих історіях повторюється важлива думка: не варто заздалегідь вирішувати за себе, що щось неможливо. Треба пробувати, шукати свій спосіб, учитися й розвивати те, що справді вдається.



Саме тому сезон «Творчість без меж» може бути корисним не лише широкій аудиторії, яка хоче більше знати про життя людей з інвалідністю. Передусім це своєрідна збірка досвідів для самих людей з інвалідністю, їхніх батьків, викладачів, тренерів та тих, хто допомагає їм реалізовувати себе у творчості.



Водночас усі десять історій дуже різні й не пропонують єдиного «правильного» шляху. Герої по-різному оцінюють власні можливості та межі, мають різний досвід інклюзії і різне ставлення до допомоги оточення. Саме ця різноманітність і дає можливість побачити інвалідність не як одну універсальну історію, а як досвід конкретних людей із власними характерами, амбіціями, професійними вимогами і поглядами на життя.



Де послухати, подивитися і прочитати подкасти?

Плейлист відеоподкастів на









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький громадський діяч, активіст і медійнику межах свого проєкту «Генерація успішних людей» реалізував за підтримки Українського культурного фонду сезон «Творчість без меж» – серію з десяти великих подкастів із митцями з інвалідністю.Героями сезону стали люди, які реалізували себе у музиці, живописі, архітектурі, театрі, танці, моделінгу, кіно та народному мистецтві.Серед них – незряча художниця Юліана Кундуєва, співачка, викладачка вокалу і модель, 14-річна незряча співачка і блогерка, художник і музикант, нечуючий архітектор і художник, незрячий ветеран і гончар, незряча піаністка, танцюрист на кріслі колісному і вуличний музикант, незрячий кобзар і лірникта незрячий вуличний музикантГоловна особливість «Творчості без меж» – акцент на практиці. У кожній розмові Віталій Ткачук намагався отримати від співрозмовника конкретний практичний досвід, який може бути корисним іншим людям з інвалідністю, що хочуть займатися творчістю або зробити її своєю професією.Герої розповідають, як незрячій людині знайти викладача музики і вивчати ноти шрифтом Брайля, як адаптувати живопис і рукоділля після втрати зору, де шукати тренера для танців на кріслах колісних, як нечуючому митцю здобувати професійну освіту та працювати в архітектурі, як наважитися вийти на сцену чи спробувати себе в кіно, як перетворити ремесло на власну справу та як шукати саме той вид творчості, у якому людина може максимально реалізувати свої здібності.Герої подкастів Віталія Ткачука розповідають про навчання, постійну практику, пошук наставників, адаптацію звичних методик, використання сучасних технологій, подолання страху перед публікою, економічну самостійність та вміння просити про допомогу.А ще – про право людини з інвалідністю бути не об'єктом жалю, а повноцінним художником, музикантом, актором, архітектором, танцюристом, одним словом - майстром і професіоналом.Кожен із десяти героїв прийшов до творчості своїм шляхом. Для когось вона була справою життя ще з дитинства, для когось стала способом пережити втрату зору чи тяжку хворобу, для когось – частиною реабілітації після поранення на війні.Але практично в усіх цих історіях повторюється важлива думка: не варто заздалегідь вирішувати за себе, що щось неможливо. Треба пробувати, шукати свій спосіб, учитися й розвивати те, що справді вдається.Саме тому сезон «Творчість без меж» може бути корисним не лише широкій аудиторії, яка хоче більше знати про життя людей з інвалідністю. Передусім це своєрідна збірка досвідів для самих людей з інвалідністю, їхніх батьків, викладачів, тренерів та тих, хто допомагає їм реалізовувати себе у творчості.Водночас усі десять історій дуже різні й не пропонують єдиного «правильного» шляху. Герої по-різному оцінюють власні можливості та межі, мають різний досвід інклюзії і різне ставлення до допомоги оточення. Саме ця різноманітність і дає можливість побачити інвалідність не як одну універсальну історію, а як досвід конкретних людей із власними характерами, амбіціями, професійними вимогами і поглядами на життя.Плейлист відеоподкастів на Youtube

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