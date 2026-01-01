«Аж до мера хотів іти скаржитися»: вуличний музикант нарікає на луцьких муніципалів. ВІДЕО

Незрячий музикант, який багато років виступав на вулицях українських та європейських міст, вважає, що влада має встановити чіткі правила для вуличних артистів.У Луцьку він неодноразово стикався з працівниками муніципальної варти, які вимагали припинити виступ, хоча зрозумілого пояснення, чому саме в цьому місці грати не можна, не давали.Про це Василь Човбан говорив на подкасті“Генерація успішних людей. Творчість без меж”.Човбан каже, що свого часу через цю проблему навіть хотів потрапити на прийом до луцького міського голови«То якісь страшні речі. Ти граєш, реально нікому не заважаєш, а тобі кажуть:. Коли я працював у Луцьку, навіть хотів записатися на прийом до міського голови Ігоря Поліщука й поговорити про це, але чомусь не вдалося» - розповів Василь Човбан.“Я розумію, що якщо музикант грає погано або створює дискомфорт, це інше питання. Але коли ти знаєш, що граєш добре, люди слухають, а тебе просять піти через скаргу, бо бабка подзвонила, і сказала що спати не може в 12 годині дня. Я ж не в бабки вдома, а на вулиці” - нарікає музикант.Як приклад він наводить Краків, де діє значно системніший підхід. Музикант може записатися на прослуховування, зіграти перед спеціальною комісією кілька творів і, якщо його рівень визнають достатнім, отримати дозвіл виступати на вулиці.«У Кракові приходиш з інструментом, граєш кілька творів, комісія тебе слухає й оцінює. Якщо справді добре граєш — отримуєш дозвіл, якщо ні — не отримуєш. Я за такий підхід. Вулиця — громадський простір, і там мають грати люди, які вміють це робити», — пояснює музикант.За словами Човбана, подібна система діє не в усіх польських містах. Проте загалом у Європі він почувається під час вуличних виступів безпечніше, оскільки більше розраховує на зрозумілі правила, закон і захист поліції.