Незаконна виплата майже 2 мільйони «бойових»: на Волині полковнику прикордонного загону оголосили підозру

На Волині ДБР повідомило про підозру полковнику прикордонного загону через незаконні виплати майже 2 млн грн.Про це повідомили в територіальному управлінні ДБР у Львові.Працівники ДБР за оперативного супроводу Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Захід» ДПСУ повідомили про підозру полковнику прикордонного загону на Волині.На момент вчинення правопорушення він обіймав посаду першого заступника начальника загону — начальника штабу, а нині очолює один загонів України.За даними слідства, у 2023–2025 роках військовослужбовцям, відрядженим до штабу зони територіальної оборони, щомісяця виплачували до 30 тис. гривень додаткової винагороди — нібито за виконання бойових або спеціальних завдань.Насправді цей штаб не входив до складу діючих угруповань військ і не був органом військового управління. Там не видавали бойових наказів та не вели журналу бойових дій. Військовослужбовці також не виконували спеціальних завдань і навіть не отримували засобів зв’язку.Попри це, посадовець не організував належної перевірки документів та не з’ясував, чи були законні підстави для виплат. У результаті військовослужбовцям безпідставно нарахували та виплатили майже 2 млн гривень.Судово-економічна експертиза підтвердила, що державі завдано 1 млн 948 тис. гривень збитків.Полковнику повідомлено про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усі обставини незаконного нарахування та виплати коштів.Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.