У Волинській обласній прокуратурі – нова заступниця керівника
Сьогодні, 15:40
Керівник обласної прокуратури Максим Роговенко представив колективу новопризначену заступницю – Наталію Василіву, призначену на цю посаду з 20 серпня 2026 року.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Під час представлення Максим Роговенко наголосив, що в умовах сьогодення та в період дії правового режиму воєнного стану суспільство очікує від прокурорів реальних результатів у протидії злочинності, а тому прокурори Волині повинні докладати всіх зусиль для їх досягнення.
Довідково:
Василіва Наталія Євгенівна в органах прокуратури з 2002 року.
Обіймала різні посади, в тому числі керівні, в органах прокуратури Київської області та Офісі Генерального прокурора.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Під час представлення Максим Роговенко наголосив, що в умовах сьогодення та в період дії правового режиму воєнного стану суспільство очікує від прокурорів реальних результатів у протидії злочинності, а тому прокурори Волині повинні докладати всіх зусиль для їх досягнення.
Довідково:
Василіва Наталія Євгенівна в органах прокуратури з 2002 року.
Обіймала різні посади, в тому числі керівні, в органах прокуратури Київської області та Офісі Генерального прокурора.
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