У Волинській обласній прокуратурі – нова заступниця керівника

Керівник обласної прокуратурипредставив колективу новопризначену заступницю –, призначену на цю посаду з 20 серпня 2026 року.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Під час представлення Максим Роговенко наголосив, що в умовах сьогодення та в період дії правового режиму воєнного стану суспільство очікує від прокурорів реальних результатів у протидії злочинності, а тому прокурори Волині повинні докладати всіх зусиль для їх досягнення.Василіва Наталія Євгенівна в органах прокуратури з 2002 року.Обіймала різні посади, в тому числі керівні, в органах прокуратури Київської області та Офісі Генерального прокурора.