У Луцьку 30 людей побили авто ТЦК: одну з учасниць конфлікту доставили до поліції
Сьогодні, 15:07
У Луцьку 30 цивільних людей побили авто ТЦК та СП та двох військовослужбовців. Подія трапилася 20 серпня орієнтовно 20:20 на вулиці Захисників України у Луцьку. Після того, як чоловік відмовився надати документи військовослужбовцям ТЦК та СП для перевірки та почав втікати.
Про це 21 серпня Суспільному розповіла речниця Волинського обласного ТЦК Дарʼя Стельмащук.
З її слів, на блокпосту біля авторинку зупинили авто для перевірки документів. Водій відмовився пред'явити документи та назвати свої анкетні дані, після чого залишив місце події. За автомобілем поїхав екіпаж поліції з увімкненими проблисковими маячками.
О 20:30 на вул.Захисників України водій залишив автомобіль на світлофорі та почав втікати у напрямку житлових будинків. Працівники поліції та військовослужбовці ТЦК прослідували за ним. Згодом службовий автомобіль зупинився в арці будинків.
«Після цього до місця події підійшли 30 цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір працівникам поліції та військовослужбовцям ТЦК, завдаючи ударів руками та невстановленими предметами», — каже Дарʼя Стельмащук.
Унаслідок бійки двоє військовослужбовців ТЦК отримали тілесні ушкодження у вигляді численних синців та саден. Зокрема, один із учасників кидав у військовослужбовців уламки скла. Також був пошкоджений службовий автомобіль ТЦК: у ньому вибили усі вікна та фари, пошкодили всі шини. Крім того, з автомобіля викрали радіостанцію, бодікамеру та ключі від авто.
На місце події було викликали слідчо-оперативну групу. Одну з учасниць конфлікту затримали та доставили до районного управління поліції.
У Нацполіції Волині пообіцяли надати коментар Суспільному після з'ясування всіх обставин події.
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Про це 21 серпня Суспільному розповіла речниця Волинського обласного ТЦК Дарʼя Стельмащук.
З її слів, на блокпосту біля авторинку зупинили авто для перевірки документів. Водій відмовився пред'явити документи та назвати свої анкетні дані, після чого залишив місце події. За автомобілем поїхав екіпаж поліції з увімкненими проблисковими маячками.
О 20:30 на вул.Захисників України водій залишив автомобіль на світлофорі та почав втікати у напрямку житлових будинків. Працівники поліції та військовослужбовці ТЦК прослідували за ним. Згодом службовий автомобіль зупинився в арці будинків.
«Після цього до місця події підійшли 30 цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір працівникам поліції та військовослужбовцям ТЦК, завдаючи ударів руками та невстановленими предметами», — каже Дарʼя Стельмащук.
Унаслідок бійки двоє військовослужбовців ТЦК отримали тілесні ушкодження у вигляді численних синців та саден. Зокрема, один із учасників кидав у військовослужбовців уламки скла. Також був пошкоджений службовий автомобіль ТЦК: у ньому вибили усі вікна та фари, пошкодили всі шини. Крім того, з автомобіля викрали радіостанцію, бодікамеру та ключі від авто.
На місце події було викликали слідчо-оперативну групу. Одну з учасниць конфлікту затримали та доставили до районного управління поліції.
У Нацполіції Волині пообіцяли надати коментар Суспільному після з'ясування всіх обставин події.
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