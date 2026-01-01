У Луцьку 30 людей побили авто ТЦК: одну з учасниць конфлікту доставили до поліції





Про це 21 серпня Дарʼя Стельмащук.



З її слів, на блокпосту біля авторинку зупинили авто для перевірки документів. Водій відмовився пред'явити документи та назвати свої анкетні дані, після чого залишив місце події. За автомобілем поїхав екіпаж поліції з увімкненими проблисковими маячками.



О 20:30 на вул.Захисників України водій залишив автомобіль на світлофорі та почав втікати у напрямку житлових будинків. Працівники поліції та військовослужбовці ТЦК прослідували за ним. Згодом службовий автомобіль зупинився в арці будинків.



«Після цього до місця події підійшли 30 цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір працівникам поліції та військовослужбовцям ТЦК, завдаючи ударів руками та невстановленими предметами», — каже Дарʼя Стельмащук.



Унаслідок бійки двоє військовослужбовців ТЦК отримали тілесні ушкодження у вигляді численних синців та саден. Зокрема, один із учасників кидав у військовослужбовців уламки скла. Також був пошкоджений службовий автомобіль ТЦК: у ньому вибили усі вікна та фари, пошкодили всі шини. Крім того, з автомобіля викрали радіостанцію, бодікамеру та ключі від авто.



На місце події було викликали слідчо-оперативну групу. Одну з учасниць конфлікту затримали та доставили до районного управління поліції.



У Нацполіції Волині пообіцяли надати коментар Суспільному після з'ясування всіх обставин події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 30 цивільних людей побили авто ТЦК та СП та двох військовослужбовців. Подія трапилася 20 серпня орієнтовно 20:20 на вулиці Захисників України у Луцьку. Після того, як чоловік відмовився надати документи військовослужбовцям ТЦК та СП для перевірки та почав втікати.Про це 21 серпня Суспільному розповіла речниця Волинського обласного ТЦКЗ її слів, на блокпосту біля авторинку зупинили авто для перевірки документів. Водій відмовився пред'явити документи та назвати свої анкетні дані, після чого залишив місце події. За автомобілем поїхав екіпаж поліції з увімкненими проблисковими маячками.О 20:30 на вул.Захисників України водій залишив автомобіль на світлофорі та почав втікати у напрямку житлових будинків. Працівники поліції та військовослужбовці ТЦК прослідували за ним. Згодом службовий автомобіль зупинився в арці будинків.«Після цього до місця події підійшли 30 цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір працівникам поліції та військовослужбовцям ТЦК, завдаючи ударів руками та невстановленими предметами», — каже Дарʼя Стельмащук.Унаслідок бійки двоє військовослужбовців ТЦК отримали тілесні ушкодження у вигляді численних синців та саден. Зокрема, один із учасників кидав у військовослужбовців уламки скла. Також був пошкоджений службовий автомобіль ТЦК: у ньому вибили усі вікна та фари, пошкодили всі шини. Крім того, з автомобіля викрали радіостанцію, бодікамеру та ключі від авто.На місце події було викликали слідчо-оперативну групу. Одну з учасниць конфлікту затримали та доставили до районного управління поліції.У Нацполіції Волині пообіцяли надати коментар Суспільному після з'ясування всіх обставин події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію