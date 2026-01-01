СБУ попереджає про можливі теракти напередодні та в День Незалежності України





Про це ідеться у зверненні СБУ.



«24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності. В умовах повномасштабної війни ворог може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. Служба безпеки закликає громадян бути пильними та відповідально ставитися до власної безпеки», — заявили там.



Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися кількох базових правил:



не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття;



не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти;



у разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності — повідомляйте правоохоронцям;



не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об’єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо;



не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових;



не виконуйте прохання невідомих осіб (навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів), які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото- чи відеозйомку певних об’єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.



Окремо СБУ звертає увагу на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об’єкти або інші протиправні дії — не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ.



У разі отримання інформації про підготовку диверсій, терактів, вербування або іншу діяльність, яка може становити загрозу державній безпеці звертайтеся за наступними контактами:



телефон «гарячої лінії» СБУ 1516;



чат-бот «Спали ФСБшника»;



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