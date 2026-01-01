На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв

На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв
На Волині ДБР викрило нацгвардійця, який продавав боєприпаси цивільним: вилучено понад 52 тисячі набоїв.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Протидія незаконному обігу зброї та боєприпасів є одним із важливих напрямів роботи ДБР. Особливу небезпеку становлять випадки, коли до такого обігу потрапляє майно військових частин.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та за сприяння керівництва Нацгвардії викрили військовослужбовця Національної гвардії України, який продавав цивільним бойові патрони з військової частини.

За даними слідства, військовослужбовець мав доступ до військового майна. Боєприпаси він виносив із частини, зберігав у заздалегідь підготовленому приміщенні, а потім підшуковував покупців серед цивільних.
На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв

Правоохоронці задокументували два факти збуту майже 2,5 тис боєприпасів.
На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв

Після другої передачі патронів нацгвардійця затримали.

Під час невідкладного обшуку в приміщенні, де він зберігав боєприпаси, правоохоронці виявили та вилучили:
На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв

понад 52 тис набоїв різного калібру;
На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв

артилерійські снаряди та інше майно.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у придбанні, носінні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв

Досудове розслідування триває.
На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв
На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв
На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв
На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, нацгвардієць, боєприпаси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ попереджає про можливі теракти напередодні та в День Незалежності України
Сьогодні, 14:20
Луцька громада попрощалася з Героєм Андрієм Лящуком
Сьогодні, 14:03
На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв
Сьогодні, 13:24
Онлайн чи офлайн англійська: що краще для навчання
Сьогодні, 13:20
У 62 роки волинянин вперше отримав український паспорт
Сьогодні, 13:05
Медіа
відео
1/8