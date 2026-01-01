На Волині нацгвардієць продавав боєприпаси цивільним: вилучили 52 тисячі набоїв

На Волині ДБР викрило нацгвардійця, який продавав боєприпаси цивільним: вилучено понад 52 тисячі набоїв.Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.Протидія незаконному обігу зброї та боєприпасів є одним із важливих напрямів роботи ДБР. Особливу небезпеку становлять випадки, коли до такого обігу потрапляє майно військових частин.Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та за сприяння керівництва Нацгвардії викрили військовослужбовця Національної гвардії України, який продавав цивільним бойові патрони з військової частини.За даними слідства, військовослужбовець мав доступ до військового майна. Боєприпаси він виносив із частини, зберігав у заздалегідь підготовленому приміщенні, а потім підшуковував покупців серед цивільних.Правоохоронці задокументували два факти збуту майже 2,5 тис боєприпасів.Після другої передачі патронів нацгвардійця затримали.Під час невідкладного обшуку в приміщенні, де він зберігав боєприпаси, правоохоронці виявили та вилучили:понад 52 тис набоїв різного калібру;артилерійські снаряди та інше майно.Військовослужбовцю повідомлено про підозру у придбанні, носінні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває.