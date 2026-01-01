У 62 роки волинянин вперше отримав український паспорт
Сьогодні, 13:05
Радянський паспорт — у минулому: у Нововолинському відділі чоловік обміняв документ.
Про це повідомили у Нововолинському відділі державної міграційної служби у Волинській області.
У Нововолинському відділі УДМС у Волинській області відбулася ще одна важлива зустріч із людиною, яка нарешті вирішила впорядкувати свої документи.
Чоловік, 1964 року народження, усе життя працював: свого часу — на хімзаводі в Сокалі, згодом — у колгоспі. Нині проживає у Литовежі.
До міграційної служби за оформленням сучасного документа він раніше не звертався. Тож цього разу прийшов, аби обміняти паспорт громадянина колишнього СРСР на сучасну ID-картку.
Радянські паспорти давно залишилися в минулому. Сьогодні громадяни України можуть оформити сучасний документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство.
"Іноді один візит до міграційної служби — це не просто обмін документа. Це можливість нарешті привести свої документи до сучасних вимог та впевнено користуватися державними й іншими послугами.
УДМС у Волинській області працює для людей — незалежно від віку, місця проживання чи життєвих обставин", - наголошують у відомстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Нововолинському відділі державної міграційної служби у Волинській області.
У Нововолинському відділі УДМС у Волинській області відбулася ще одна важлива зустріч із людиною, яка нарешті вирішила впорядкувати свої документи.
Чоловік, 1964 року народження, усе життя працював: свого часу — на хімзаводі в Сокалі, згодом — у колгоспі. Нині проживає у Литовежі.
До міграційної служби за оформленням сучасного документа він раніше не звертався. Тож цього разу прийшов, аби обміняти паспорт громадянина колишнього СРСР на сучасну ID-картку.
Радянські паспорти давно залишилися в минулому. Сьогодні громадяни України можуть оформити сучасний документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство.
"Іноді один візит до міграційної служби — це не просто обмін документа. Це можливість нарешті привести свої документи до сучасних вимог та впевнено користуватися державними й іншими послугами.
УДМС у Волинській області працює для людей — незалежно від віку, місця проживання чи життєвих обставин", - наголошують у відомстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У 62 роки волинянин вперше отримав український паспорт
Сьогодні, 13:05
У Хмари пояснили, як будуть боротися зі свавіллям ТЦК
Сьогодні, 12:09
У Луцьку розблоковують телефони: для родин загиблих та зниклих безвісти послуга безкоштовна
Сьогодні, 11:59
Україна планувала щоночі запускати до 1000 дронів по аеропортах РФ, але все зупинилося через відставку Федорова, - ЗМІ
Сьогодні, 11:45