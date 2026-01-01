У 62 роки волинянин вперше отримав український паспорт

Радянський паспорт — у минулому: у Нововолинському відділі чоловік обміняв документ.Про це повідомили у Нововолинському відділі державної міграційної служби у Волинській області.У Нововолинському відділі УДМС у Волинській області відбулася ще одна важлива зустріч із людиною, яка нарешті вирішила впорядкувати свої документи.Чоловік, 1964 року народження, усе життя працював: свого часу — на хімзаводі в Сокалі, згодом — у колгоспі. Нині проживає у Литовежі.До міграційної служби за оформленням сучасного документа він раніше не звертався. Тож цього разу прийшов, аби обміняти паспорт громадянина колишнього СРСР на сучасну ID-картку.Радянські паспорти давно залишилися в минулому. Сьогодні громадяни України можуть оформити сучасний документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство."Іноді один візит до міграційної служби — це не просто обмін документа. Це можливість нарешті привести свої документи до сучасних вимог та впевнено користуватися державними й іншими послугами.УДМС у Волинській області працює для людей — незалежно від віку, місця проживання чи життєвих обставин", - наголошують у відомстві.