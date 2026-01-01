У Хмари пояснили, як будуть боротися зі свавіллям ТЦК

Євгеній Хмара та його команда долучаться до вирішення проблеми незаконних дій ТЦК. Вони вже запланували заходи щодо ведення політичного процесу в цьому питанні.



Про це повідомляє Василя Шкуракова під час години запитань до уряду у Верховній Раді.



Заступник Хмари звернув увагу на те, що Кабінет міністрів України вже підготував план дій, у якому ці питання мають своє відображення.



"Проте хотів би відзначити, що безпосереднє питання роботи ТЦК належить до компетенції Генерального штабу, а саме командування Сухопутних військ", - наголосив Шкураков.



За його словами, саме воно відповідає за планування та ведення цієї роботи.



"Міністерство оборони у своїй роботі дійсно буде здійснювати заходи щодо ведення політичного процесу", - пояснив заступник Хмари.



Він також підтвердив, що вже стартували консультації з цього приводу з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, а також главою Генштабу Ігорем Скибюком.



Як пояснив Шкураков, йдеться про спільну роботу не лише в межах Міністерства оборони, а й Кабміну загалом.



"Тому всі заходи щодо цієї ситуації будуть вирішені й відображені в плані дій уряду на цей і наступний рік", - підсумував заступник Хмари.



Євгеній Хмара став міністром оборони України 19 серпня.



Окрім того, безпосередньо в парламенті він оголосив про своє звільнення з військової служби.



Також новий глава МО України публічно розкрив власні пріоритети на новій посаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий міністр оборони Українита його команда долучаться до вирішення проблеми незаконних дій ТЦК. Вони вже запланували заходи щодо ведення політичного процесу в цьому питанні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави МОпід час години запитань до уряду у Верховній Раді.Заступник Хмари звернув увагу на те, що Кабінет міністрів України вже підготував план дій, у якому ці питання мають своє відображення."Проте хотів би відзначити, що безпосереднє питання роботи ТЦК належить до компетенції Генерального штабу, а саме командування Сухопутних військ", - наголосив Шкураков.За його словами, саме воно відповідає за планування та ведення цієї роботи."Міністерство оборони у своїй роботі дійсно буде здійснювати заходи щодо ведення політичного процесу", - пояснив заступник Хмари.Він також підтвердив, що вже стартували консультації з цього приводу з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, а також главою Генштабу Ігорем Скибюком.Як пояснив Шкураков, йдеться про спільну роботу не лише в межах Міністерства оборони, а й Кабміну загалом."Тому всі заходи щодо цієї ситуації будуть вирішені й відображені в плані дій уряду на цей і наступний рік", - підсумував заступник Хмари.Євгеній Хмара став міністром оборони України 19 серпня.Окрім того, безпосередньо в парламенті він оголосив про своє звільнення з військової служби.Також новий глава МО України публічно розкрив власні пріоритети на новій посаді.

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