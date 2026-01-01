У Хмари пояснили, як будуть боротися зі свавіллям ТЦК

У Хмари пояснили, як будуть боротися зі свавіллям ТЦК
Новий міністр оборони України Євгеній Хмара та його команда долучаться до вирішення проблеми незаконних дій ТЦК. Вони вже запланували заходи щодо ведення політичного процесу в цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави МО Василя Шкуракова під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Заступник Хмари звернув увагу на те, що Кабінет міністрів України вже підготував план дій, у якому ці питання мають своє відображення.

"Проте хотів би відзначити, що безпосереднє питання роботи ТЦК належить до компетенції Генерального штабу, а саме командування Сухопутних військ", - наголосив Шкураков.

За його словами, саме воно відповідає за планування та ведення цієї роботи.

"Міністерство оборони у своїй роботі дійсно буде здійснювати заходи щодо ведення політичного процесу", - пояснив заступник Хмари.

Він також підтвердив, що вже стартували консультації з цього приводу з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, а також главою Генштабу Ігорем Скибюком.

Як пояснив Шкураков, йдеться про спільну роботу не лише в межах Міністерства оборони, а й Кабміну загалом.

"Тому всі заходи щодо цієї ситуації будуть вирішені й відображені в плані дій уряду на цей і наступний рік", - підсумував заступник Хмари.

Євгеній Хмара став міністром оборони України 19 серпня.

Окрім того, безпосередньо в парламенті він оголосив про своє звільнення з військової служби.

Також новий глава МО України публічно розкрив власні пріоритети на новій посаді.

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Теги: ТЦК
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