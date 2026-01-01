У Луцьку розблоковують телефони: для родин загиблих та зниклих безвісти послуга безкоштовна
Сьогодні, 11:59
У Луцьку надають послугу з розблокування телефонів, які були заблоковані або надіслані вже заблокованими.
Про це повідомили у Спілці Ветеранів Російсько-Української війни.
Звернутися по допомогу можна до ТзОВ «Лабораторія комп’ютерної криміналістики CyberLab», фахівці якої займаються відновленням доступу до заблокованих пристроїв.
«Якщо у вас є заблокований телефон і ви не знаєте пароль до нього, наша компанія надає можливість розблокувати телефони. Для родин загиблих воїнів і зниклих безвісти ця процедура є безкоштовною», — повідомив представник компанії CyberLab Григорій Бендовський.
Для родин загиблих Захисників України та зниклих безвісти військовослужбовців послуга є безкоштовною.
Звернутися до CyberLab можна за номером: 067 980 72 12.
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Про це повідомили у Спілці Ветеранів Російсько-Української війни.
Звернутися по допомогу можна до ТзОВ «Лабораторія комп’ютерної криміналістики CyberLab», фахівці якої займаються відновленням доступу до заблокованих пристроїв.
«Якщо у вас є заблокований телефон і ви не знаєте пароль до нього, наша компанія надає можливість розблокувати телефони. Для родин загиблих воїнів і зниклих безвісти ця процедура є безкоштовною», — повідомив представник компанії CyberLab Григорій Бендовський.
Для родин загиблих Захисників України та зниклих безвісти військовослужбовців послуга є безкоштовною.
Звернутися до CyberLab можна за номером: 067 980 72 12.
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