У Луцьку розблоковують телефони: для родин загиблих та зниклих безвісти послуга безкоштовна

У Луцьку розблоковують телефони: для родин загиблих та зниклих безвісти послуга безкоштовна
У Луцьку надають послугу з розблокування телефонів, які були заблоковані або надіслані вже заблокованими.

Про це повідомили у Спілці Ветеранів Російсько-Української війни.

Звернутися по допомогу можна до ТзОВ «Лабораторія комп’ютерної криміналістики CyberLab», фахівці якої займаються відновленням доступу до заблокованих пристроїв.

«Якщо у вас є заблокований телефон і ви не знаєте пароль до нього, наша компанія надає можливість розблокувати телефони. Для родин загиблих воїнів і зниклих безвісти ця процедура є безкоштовною», — повідомив представник компанії CyberLab Григорій Бендовський.

Для родин загиблих Захисників України та зниклих безвісти військовослужбовців послуга є безкоштовною.

Звернутися до CyberLab можна за номером: 067 980 72 12.

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Теги: Луцьк, заблокований телефон
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