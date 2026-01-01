У Луцьку розблоковують телефони: для родин загиблих та зниклих безвісти послуга безкоштовна

У Луцьку надають послугу з розблокування телефонів, які були заблоковані або надіслані вже заблокованими.Про це повідомили у Спілці Ветеранів Російсько-Української війни.Звернутися по допомогу можна до ТзОВ «Лабораторія комп’ютерної криміналістики», фахівці якої займаються відновленням доступу до заблокованих пристроїв.«Якщо у вас є заблокований телефон і ви не знаєте пароль до нього, наша компанія надає можливість розблокувати телефони. Для родин загиблих воїнів і зниклих безвісти ця процедура є безкоштовною», — повідомив представник компанії CyberLabДля родин загиблих Захисників України та зниклих безвісти військовослужбовців послуга є безкоштовною.