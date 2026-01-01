Україна планувала щоночі запускати до 1000 дронів по аеропортах РФ, але все зупинилося через відставку Федорова, - ЗМІ

Михайла Федорова — колишнього міністра оборони.



Про це повідомляє Atlantic із посиланням на неназвані джерела, пише



Згідно з планом, у межах військової операції Україна планувала щоночі запускати до 1000 невеликих і дешевих дронів по столичних аеропортах рф. Головною метою було змусити міжнародні авіакомпанії повністю припинити польоти до Москви, ізолювати російську еліту від світу та змусити главу рф володимира путіна сісти за стіл переговорів.



За даними одного з джерел, президент України Володимир Зеленський висловив «серйозні застереження», коли йому представили деталі операції. Однак дозволив технічну підготовку M&M's упродовж весни та на початку літа.



В Офісі президента існування такого плану заперечили й назвали його «нісенітницею», стверджує Atlantic. Один зі співрозмовників зазначив, що нині Україна не має далекобійної зброї, яка б дала змогу атакувати аеропорти без надмірних ризиків для цивільного населення.



Планування операції зупинилося в липні, коли Федорова звільнили з посади міністра оборони України. За даними джерел видання, для створення системи наведення на основі штучного інтелекту він залучив українських програмістів. Також Федоров нібито домовився про фінансування операції з європейськими партнерами.



Один зі співрозмовників Atlantic зазначив, що технічно відновити підготовку операції за нового очільника Міноборони Євгенія Хмари можливо, проте на перезапуск проєкту з новою командою знадобиться орієнтовно три місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна планувала масштабну операцію під кодовою назвою M&M's із застосуванням роїв автономних дронів зі штучним інтелектом, щоб заблокувати роботу аеропортів Москви. Однак підготовку заморозили після відставки— колишнього міністра оборони.Про це повідомляє Atlantic із посиланням на неназвані джерела, пише Громадське Згідно з планом, у межах військової операції Україна планувала щоночі запускати до 1000 невеликих і дешевих дронів по столичних аеропортах рф. Головною метою було змусити міжнародні авіакомпанії повністю припинити польоти до Москви, ізолювати російську еліту від світу та змусити главу рф володимира путіна сісти за стіл переговорів.За даними одного з джерел, президент Українивисловив «серйозні застереження», коли йому представили деталі операції. Однак дозволив технічну підготовку M&M's упродовж весни та на початку літа.В Офісі президента існування такого плану заперечили й назвали його «нісенітницею», стверджує Atlantic. Один зі співрозмовників зазначив, що нині Україна не має далекобійної зброї, яка б дала змогу атакувати аеропорти без надмірних ризиків для цивільного населення.Планування операції зупинилося в липні, коли Федорова звільнили з посади міністра оборони України. За даними джерел видання, для створення системи наведення на основі штучного інтелекту він залучив українських програмістів. Також Федоров нібито домовився про фінансування операції з європейськими партнерами.Один зі співрозмовників Atlantic зазначив, що технічно відновити підготовку операції за нового очільника Міноборониможливо, проте на перезапуск проєкту з новою командою знадобиться орієнтовно три місяці.

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