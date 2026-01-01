33-й і 40-й райони Луцька: подачу гарячої води відновили для близько 100 житлових будинків

Подачу гарячої води відновлено для частини споживачів 33-го та 40-го районів Луцька.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Як повідомлялося, після завершення робіт на частині об’єктів, із сьогоднішнього ранку відновлено роботу 9 ЦТП 33-го та 40-го районів. Подачу гарячої води відновлено для близько 100 житлових будинків.Йдеться про центральні теплові пункти на вул. Конякіна, 8-А; вул. Захисників України, 10-Б; вул. Конякіна, 7-Б; вул. Кравчука, 1-А; просп. Соборності, 16-А; просп. Соборності, 3-Д; просп. Молоді, 10-К; просп. Молоді, 4-Г; просп. Молоді, 5-В.Роботу ЦТП на просп. Молоді, 13-Г сьогодні не відновлено через виконання робіт з ліквідації витоку на вводі в тепловий пункт. Очікується, що роботи буде виконано впродовж дня.Також не відновлено роботу ЦТП на вул. Захисників України, 43-Б у зв’язку із реконструкцією теплової мережі. Роботу ЦТП буде відновлено сьогодні після завершення монтажних робіт в тепловій камері, що дасть змогу відновити подачу гарячої води для житлових будинків на вул. Захисників України, 39, 41, 47 та просп. Соборності, 4. Відновлення послуги для решти споживачів ЦТП – після завершення капітального ремонту теплової мережі на вул. Захисників України, 43 - 45.Про завершення робіт на інших об’єктах та відповідне відновлення подачі гарячої води буде повідомлено додатково.