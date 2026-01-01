Негода на Волині: дерево впало на дорогу та перегородило рух транспорту

Негода на Волині: дерево впало на дорогу та перегородило рух транспорту
Рятувальники ДСНС залучались до ліквідації наслідків негоди в Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні вранці, 21 серпня, поблизу села Озерці Горохівської громади підрозділ вогнеборців з Горохова за допомогою спеціального інструменту розкряжував повалене вітром дерево, що впало на проїжджу частину та перешкоджало руху транспорту.
Негода на Волині: дерево впало на дорогу та перегородило рух транспорту
Негода на Волині: дерево впало на дорогу та перегородило рух транспорту

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Теги: Волинь, рятувальники
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