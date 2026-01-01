Волинський ТЦК прокоментував мобілізацію настоятеля храму УПЦ МП

архімандрита Антонія (Джежелу) мобілізували до Збройних Сил України. Під час перевірки документів з’ясувалося, що священник не має відстрочки від мобілізації чи бронювання. Після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби та направили до навчального центру.



Про затримання священника повідомили у фейсбук-групі Володимир-Волинської єпархії УПЦ. У дописі зазначили, що працівники ТЦК напередодні затримали архімандрита Антонія та закликали вірян молитися за нього.



Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Дар’я Стельмащук повідомила



Настоятелю храму запропонували прибути до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Він погодився та самостійно приїхав до територіального центру.



Того ж дня архімандрит пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Після цього чоловіка направили до одного з навчальних центрів для проходження базової загальної військової підготовки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Настоятеля Хрестовоздвиженського храму УПЦ МП у селі Хворостів на Волинідо Збройних Сил України. Під час перевірки документів з’ясувалося, що священник не має відстрочки від мобілізації чи бронювання. Після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби та направили до навчального центру.Про затримання священника повідомили у фейсбук-групі Володимир-Волинської єпархії УПЦ. У дописі зазначили, що працівники ТЦК напередодні затримали архімандрита Антонія та закликали вірян молитися за нього.Речниця Волинського обласного ТЦК та СПповідомила ZAXID.NET, що 17 серпня на блокпосту в Локачинській громаді зупинили автомобіль, водій якого пред’явив військово-обліковий документ. Під час перевірки з’ясувалося, що він в розшуку не перебував, однак підлягає призову на службу та не має права на відстрочку чи бронювання.Настоятелю храму запропонували прибути до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Він погодився та самостійно приїхав до територіального центру.Того ж дня архімандрит пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Після цього чоловіка направили до одного з навчальних центрів для проходження базової загальної військової підготовки.

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