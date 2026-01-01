На Волині співробітники ТЦК затримали настоятеля сільського храму





За інформацією єпархії, інцидент стався 17 серпня, пише



Водночас представники єпархії не повідомили деталей щодо обставин затримання, причин, за яких священнослужителя доставили до ТЦК, а також чи йдеться про його мобілізацію.



«Отець Антоній — ревний пастир, який користується великою повагою та любов’ю серед своїх парафіян і духовенства єпархії», — йдеться у повідомленні.



Інших подробиць щодо ситуації єпархія не повідомляла. Журналісти ВСН звернулися за коментарем до речниці Волинського обласного ТЦК та СП Уляни Кравчук. Наразі відповіді поки не отримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали настоятеля Хрестовоздвиженського храму села Хворостів Володимир-Волинської єпархії архімандрита Антонія (Джежели).За інформацією єпархії, інцидент стався 17 серпня, пише ВСН Водночас представники єпархії не повідомили деталей щодо обставин затримання, причин, за яких священнослужителя доставили до ТЦК, а також чи йдеться про його мобілізацію.«Отець Антоній — ревний пастир, який користується великою повагою та любов’ю серед своїх парафіян і духовенства єпархії», — йдеться у повідомленні.Інших подробиць щодо ситуації єпархія не повідомляла. Журналісти ВСН звернулися за коментарем до речниці Волинського обласного ТЦК та СП Уляни Кравчук. Наразі відповіді поки не отримали.

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