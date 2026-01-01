На Волині співробітники ТЦК затримали настоятеля сільського храму

На Волині співробітники ТЦК затримали настоятеля сільського храму
Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали настоятеля Хрестовоздвиженського храму села Хворостів Володимир-Волинської єпархії архімандрита Антонія (Джежели).

За інформацією єпархії, інцидент стався 17 серпня, пише ВСН.

Водночас представники єпархії не повідомили деталей щодо обставин затримання, причин, за яких священнослужителя доставили до ТЦК, а також чи йдеться про його мобілізацію.

«Отець Антоній — ревний пастир, який користується великою повагою та любов’ю серед своїх парафіян і духовенства єпархії», — йдеться у повідомленні.

Інших подробиць щодо ситуації єпархія не повідомляла. Журналісти ВСН звернулися за коментарем до речниці Волинського обласного ТЦК та СП Уляни Кравчук. Наразі відповіді поки не отримали.

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Теги: ТЦК, священник, мобілізація
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