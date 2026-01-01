НАБУ проводить спецоперацію щодо схеми за участю депутатів та високопосадовців Офісу президента





Про це повідомили в НАБУ, пише



Правоохоронці не розкривали інших деталей, анонсувавши нові повідомлення «згодом».



Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що обшуки проводять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.



А депутат Ярослав Железняк стверджує, що у справі також фігурує «чинний депутат з екс-ОПЗЖ, дуже відомий забудовник».



Раніше видання ZN.UA із посиланням на джерела писало, що НАБУ готує другу підозру для ексочільника Офісу президента України Андрія Єрмака.



«Судячи з крихт публічної інформації та тверджень джерел, НАБУ працює по Єрмаку не тільки у справі “Династії”. Нібито цього разу йдеться не про відмивання коштів, а про незаконне збагачення», — заявила журналістка Інна Ведернікова.



Єрмаку вже оголосили підозру за справою будівництва чотирьох маєтків у Козині під Києвом, об’єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а власником одного з будинків мав стати Андрій Єрмак. Тож Єрмаку закидають ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.



За даними ZN.UA, основний акцент нинішнього розслідування НАБУ — на експертизах предметів, вилучених під час обшуку в одній із квартир бізнесмена Тимура Міндіча. Досліджуються залишені на них біологічні сліди, зокрема ДНК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яка, як стверджується, діяла під керівництвом чинного й колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента.Про це повідомили в НАБУ, пише Громадське Правоохоронці не розкривали інших деталей, анонсувавши нові повідомлення «згодом».Народний депутатзаявив, що обшуки проводять у заступниці керівника Офісу президентаА депутатстверджує, що у справі також фігурує «чинний депутат з екс-ОПЗЖ, дуже відомий забудовник».Раніше видання ZN.UA із посиланням на джерела писало, що НАБУ готує другу підозру для ексочільника Офісу президента України«Судячи з крихт публічної інформації та тверджень джерел, НАБУ працює по Єрмаку не тільки у справі “Династії”. Нібито цього разу йдеться не про відмивання коштів, а про незаконне збагачення», — заявила журналістка Інна Ведернікова.Єрмаку вже оголосили підозру за справою будівництва чотирьох маєтків у Козині під Києвом, об’єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а власником одного з будинків мав стати Андрій Єрмак. Тож Єрмаку закидають ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.За даними ZN.UA, основний акцент нинішнього розслідування НАБУ — на експертизах предметів, вилучених під час обшуку в одній із квартир бізнесмена Тимура Міндіча. Досліджуються залишені на них біологічні сліди, зокрема ДНК.

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