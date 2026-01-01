НАБУ проводить спецоперацію щодо схеми за участю депутатів та високопосадовців Офісу президента

НАБУ проводить спецоперацію щодо схеми за участю депутатів та високопосадовців Офісу президента
Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яка, як стверджується, діяла під керівництвом чинного й колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента.

Про це повідомили в НАБУ, пише Громадське.

Правоохоронці не розкривали інших деталей, анонсувавши нові повідомлення «згодом».

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що обшуки проводять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

А депутат Ярослав Железняк стверджує, що у справі також фігурує «чинний депутат з екс-ОПЗЖ, дуже відомий забудовник».

Раніше видання ZN.UA із посиланням на джерела писало, що НАБУ готує другу підозру для ексочільника Офісу президента України Андрія Єрмака.

«Судячи з крихт публічної інформації та тверджень джерел, НАБУ працює по Єрмаку не тільки у справі “Династії”. Нібито цього разу йдеться не про відмивання коштів, а про незаконне збагачення», — заявила журналістка Інна Ведернікова.

Єрмаку вже оголосили підозру за справою будівництва чотирьох маєтків у Козині під Києвом, об’єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а власником одного з будинків мав стати Андрій Єрмак. Тож Єрмаку закидають ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними ZN.UA, основний акцент нинішнього розслідування НАБУ — на експертизах предметів, вилучених під час обшуку в одній із квартир бізнесмена Тимура Міндіча. Досліджуються залишені на них біологічні сліди, зокрема ДНК.

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Теги: НАБУ, депутати
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