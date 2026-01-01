Виплати до Дня Незалежності України: хто з волинян та яку суму може отримати. ДЕТАЛІ

отримають разову грошову допомогу.



Про це 18 серпня у коментарі Леся Неклеса. З її слів, виплати передбачені Постановою Кабінету Міністрів України №602 від 13 травня 2026 року.



«На обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду Волині перебуває 16 000 осіб з числа пенсіонерів, а також 11 000 осіб пільговиків, які мають право на виплату одноразової допомоги до Дня Незалежності», — сказала Леся Неклеса.



Якою буде разова грошова допомога



Суми виплат до Дня Незалежності становитимуть:



3100 гривень — особам з особливими заслугами перед Батьківщиною та особам з інвалідністю внаслідок війни I групи;



2900 гривень — особам з інвалідністю внаслідок війни II групи;



2700 гривень — особам з інвалідністю внаслідок війни III групи;



1000 гривень — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності;



650 гривень — членам сімей загиблих ветеранів/захисників України та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи УБД;



450 гривень — учасникам війни, колишнім в'язням концтаборів, особам, вивезеним на примусові роботи.



«Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, одноразову грошову допомогу виплатять у серпні разом із пенсією, — сказала Леся Неклеса. — Додатково звертатися до Пенсійного фонду для отримання виплати не потрібно».



Посадовиця наголосила, що ветеранам війни, які проходять службу або працюють і не є пенсіонерами, кошти спрямують на рахунки військових частин, установ чи організацій, де вони проходять службу або працюють. Підставою для виплати є заявки, подані роботодавцями.



«Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером і не проходить службу або не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України», — говорить Леся Неклеса.



Як подати заяву



особисто — звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання;



поштою — на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису.



Які потрібні документи



паспорт громадянина України або ID-картка;



ідентифікаційний код;



посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого;



довідка про відкриття рахунку в банку (IBAN);



довідка про взяття на облік ВПО.



Одноразову грошову допомогу органи Пенсійного фонду виплатять волинянам до 24 серпня 2026 року, додала Леся Неклеса.

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