У Києві автівка на швидкості влетіла у зупинку з людьми, є загиблі





Про це повідомляє



Що відомо про ДТП



За попередньою інформацією, близько 8:50 водій Volkswagen на повній швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку з людьми. Унаслідок аварії є загиблі та травмовані.



На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.



Кількість потерпілих, обставини та механізм пригоди поки встановлюють.



Нагадаємо, смертельні ДТП через перевищення швидкості трапляються в Києві регулярно. 5 червня в районі Караваєвих Дач автомобіль на швидкості виїхав за межі проїжджої частини й врізався в підземний перехід.



Тоді загинули четверо людей. Після тієї аварії влада почала готувати зміни для водіїв, які систематично порушують правила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У Солом'янському районі автомобіль на швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, а після і в'їхав у зупинку з людьми.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.За попередньою інформацією, близько 8:50 водій Volkswagen на повній швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку з людьми. Унаслідок аварії є загиблі та травмовані.На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.Кількість потерпілих, обставини та механізм пригоди поки встановлюють.Нагадаємо, смертельні ДТП через перевищення швидкості трапляються в Києві регулярно. 5 червня в районі Караваєвих Дач автомобіль на швидкості виїхав за межі проїжджої частини й врізався в підземний перехід.Тоді загинули четверо людей. Після тієї аварії влада почала готувати зміни для водіїв, які систематично порушують правила.

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