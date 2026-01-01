Волинські поліцейські виявили іноземця, який незаконно проживав на території України
Сьогодні, 10:21
Правоохоронці виявили іноземця, який незаконно проживав в області.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Працівники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно з УДМС у Волинській області під час проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант» виявили громадянина Азербайджану, який незаконно проживав на території України.
Правоохоронці встановили, що особа проживала в Луцьку, не маючи жодних документів, які дозволяють перебувати в Україні. Окрім цього, встановлено, що порушник ухилявся від виконання рішення про примусове повернення в країну походження. Працівники Державної міграційної служби розпочали процедуру його видворення за межі України.
Ці заходи проводяться з метою виявлення порушень міграційного законодавства, встановлення осіб, які незаконно перебувають на території України, та вжиття передбачених законодавством заходів щодо них.
Управління міграційної поліції й надалі у взаємодії з працівниками Державної міграційної служби здійснюватиме відповідні перевірки та реагуватиме на порушення міграційного законодавства.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Працівники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно з УДМС у Волинській області під час проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант» виявили громадянина Азербайджану, який незаконно проживав на території України.
Правоохоронці встановили, що особа проживала в Луцьку, не маючи жодних документів, які дозволяють перебувати в Україні. Окрім цього, встановлено, що порушник ухилявся від виконання рішення про примусове повернення в країну походження. Працівники Державної міграційної служби розпочали процедуру його видворення за межі України.
Ці заходи проводяться з метою виявлення порушень міграційного законодавства, встановлення осіб, які незаконно перебувають на території України, та вжиття передбачених законодавством заходів щодо них.
Управління міграційної поліції й надалі у взаємодії з працівниками Державної міграційної служби здійснюватиме відповідні перевірки та реагуватиме на порушення міграційного законодавства.
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