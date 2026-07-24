Після звільнення керівниці мунварти Луцька зникла офіційна сторінка департаменту у Facebook

Юлії Чіпак (Сиротинської) з Facebook зникла офіційна сторінка департаменту, де жителів міста інформували про роботу структурного підрозділу.



Розпорядження про звільнення керівниці з'явилося на сайті Луцької міської ради. Зникнення сторінки журналісти та жителі міста помітили за декілька днів після цього.







Зі слів новопризначеної керівниці відділу Наталії Щелканової, офіційні сторінки департаментів не є відповідальністю пресслужби міськради.



Також журналісти намагалися зв'язатися з самим департаментом муніципальної варти Луцька. Начальник відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Олександр Матрунчик сказав, що не вповноважений коментувати і порадив звернутися за телефоном «гарячої лінії» депртаменту.



На гарячій лінії, куди Суспільне звернулося, щоб отримати коментар, відмовилися розповісти про долю офіційної сторінки структурного підрозділу, натомість відписали у месенджері.



«Департамент муніципальної варти працює в штатному режимі. Внутрішні процедури, пов'язані з адмініструванням сторінок у соціальних мережах, наразі не коментуємо».



Станом на 18 серпня нового керівника департаменту замість звільненої Юлії Чіпак ще не призначили.



Що відомо про звільнення Юлії Чіпак (Сиротинської)



За даними Youcontrol, Юлія Чіпак (Сиротинська) очолювала Департамент муніципальної варти Луцької міської ради з 1 вересня 2015 року. У 2020 році посадовиця займалася питанням знесення торгових контейнерів на Центральному ринку Луцька.



13 серпня 2026 року на сайті Луцької міської ради з'явилося розпорядження про звільнення очільниці департаменту, яке підписав новий секретар міської ради Андрій Разумовський.



Причиною звільнення у документі вказали «систематичне невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на неї згідно з посадовою інструкцією».



Окрім того, посадовиці оголосили дві догани — від 24.07.2026 року та 12.08.2026 року відповідно до акту службового розслідування.



Суспільне зв'язалося телефоном з Юлією Чіпак (Сиротинською), але коментувати своє звільнення вона відмовилася.



Які завдання виконує муніципальна варта Луцька



забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;



контроль за дотриманням чинного законодавства про благоустрій населених пунктів та Правил благоустрою м. Луцька;



здійснення контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на території міста, згідно чинного законодавства;



проведення демонтажів та очищення території від незаконно встановлених тимчасових споруд, різноманітних конструкцій, сараїв, МАФів, парканів, обмежувачів руху, безхазяйного майна, конструкцій колісних транспортних засобів та пересувних об'єктів торгівлі тощо;



реалізація, впровадження програми «Безпечне місто», встановлення камер відеоспостереження, здійснення аналітичних заходів в реалізації програми «Безпечне місто»;



організація паркувального простору та контроль за функціонуванням майданчиків для платного паркування транспортних засобів в рамках реалізації додатку «SmartLutsk».



здійснення контролю щодо недопущення незаконної торгівлі, торгівлі з рук у невстановлених місцях на території міста.

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