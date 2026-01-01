Під Радою десятки людей протестують проти призначення Хмари міністром оборони

Євгенія Хмари міністром оборони. У цей час у Раді досі триває розмова народних депутатів із Хмарою.



Про це повідомляє кореспондентка



Люди тримають у руках плакати та картонки з написами: «Поверніть Федорова», «Верховна рада — ваш вихід», «Корупція вбиває» та інші. Учасники акції протесту скандують: «Не ховайтеся за Хмару».



У цей час у приміщенні Верховної Ради відбувається зустріч народних депутатів із кандидатом на посаду міністра оборони Євгенієм Хмарою. Про це повідомляють джерела hromadske та підтвердив народний депутат Олександр Ковальчук в коментарі hromadske.



У Верховній Раді повідомляли, що ці розмови з кандидатами на посади міністрів тривали уже п'ять годин.



Згодом розпочинається засідання Верховної Ради, на якому мають розглянути подання президента Володимира Зеленського щодо призначень міністрів оборони та закордонних справ.



Нагадаємо, під час останнього «перетасування уряду» український парламент не встиг призначити глав Міноборони та МЗС. Кандидатури на ці місця, згідно з Конституцією, подає президент України. А втім, Володимир Зеленський не вніс відповідних подань до того, як народні депутати пішли на «літні канікули» — до 18 серпня засідання Ради не проводилися, тривала лише робота в парламентських комітетах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві біля будівлі Верховної Ради близько пів сотні людей вийшли на акцію протесту із закликом до депутатів не голосувати за призначенняміністром оборони. У цей час у Раді досі триває розмова народних депутатів із Хмарою.Про це повідомляє кореспондентка hromadske Люди тримають у руках плакати та картонки з написами: «Поверніть Федорова», «Верховна рада — ваш вихід», «Корупція вбиває» та інші. Учасники акції протесту скандують: «Не ховайтеся за Хмару».У цей час у приміщенні Верховної Ради відбувається зустріч народних депутатів із кандидатом на посаду міністра оборони Євгенієм Хмарою. Про це повідомляють джерела hromadske та підтвердив народний депутатв коментарі hromadske.У Верховній Раді повідомляли, що ці розмови з кандидатами на посади міністрів тривали уже п'ять годин.Згодом розпочинається засідання Верховної Ради, на якому мають розглянути подання президента Володимира Зеленського щодо призначень міністрів оборони та закордонних справ.Нагадаємо, під час останнього «перетасування уряду» український парламент не встиг призначити глав Міноборони та МЗС. Кандидатури на ці місця, згідно з Конституцією, подає президент України. А втім, Володимир Зеленський не вніс відповідних подань до того, як народні депутати пішли на «літні канікули» — до 18 серпня засідання Ради не проводилися, тривала лише робота в парламентських комітетах.

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