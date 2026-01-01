55 тисяч - з людини: на Волині депутат міськради торгував відстрочками від військової служби

СБУ та Нацполіція викрили депутата міськради на Волині, який торгував відстрочками від військової служби.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили депутата Володимирської міської ради, який організував незаконну схему отримання відстрочок від військової служби для військовозобов'язаних чоловіків.За даними слідства, фігурант обіймав посаду керівника одного з відділів місцевого фахового коледжу та використовував службове становище для реалізації протиправної схеми.Встановлено, що депутат пропонував чоловікам призовного віку за гроші вирішити питання про вступу до навчального закладу на денну форму навчання. Надалі це ставало підставою для отримання відстрочки від військової служби.Свої послуги фігурант оцінював у 55 тис. грн з особи.Правоохоронці затримали депутата одразу після отримання всієї суми хабаря.Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, які могли бути причетні до протиправної діяльності.Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області спільно з УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України за процесуального керівництва обласної прокуратури.