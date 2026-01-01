У Луцьку покажуть культову виставу «Шафа» від Freedom Ballet

Вже завтра, 22 серпня, у Волинському академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться показ культової виставивід фізичного театруКолектив Freedom Ballet під керівництвомпредставить лучанам експериментальну постановку, у якій поєднані пластика, світло та музика.Freedom Ballet — це формація артистів, яка створює сучасні постановки та перформанси, поєднуючи хореографію з театральною пластикою й візуальними експериментами.Показ відбудетьсяза адресою: Театральний майдан, 1."Мовою досконалої пластики тіла актори розмірковують про природу часу і простору, про розмиті обриси Любові та Пристрасті. Глядачеві залишається лише Відчувати... все інше відійде на другий план. Найкраще, що змогла зробити з нами "Шафа", - відкрити своє бездонне дзеркало, в яке глядач майже випадково зазирнув і побачив самого себе...Тільки так і можна було змінити особистість, змінити світ... Тож відчиніть нашу "Шафу" і входьте! ... якщо не боїтеся свого відображення" - повідомляють організатори.Квитки без комісії можна придбати безпосередньо у касі театру або онлайн.