У Луцьку покажуть культову виставу «Шафа» від Freedom Ballet
Сьогодні, 11:14
Вже завтра, 22 серпня, у Волинському академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться показ культової вистави «Шафа» від фізичного театру «Фрідом».
Колектив Freedom Ballet під керівництвом Олени Коляденко представить лучанам експериментальну постановку, у якій поєднані пластика, світло та музика.
Freedom Ballet — це формація артистів, яка створює сучасні постановки та перформанси, поєднуючи хореографію з театральною пластикою й візуальними експериментами.
Показ відбудеться 22 серпня у Волинському академічному муздрамтеатрі ім. Т. Г. Шевченка за адресою: Театральний майдан, 1.
"Мовою досконалої пластики тіла актори розмірковують про природу часу і простору, про розмиті обриси Любові та Пристрасті. Глядачеві залишається лише Відчувати... все інше відійде на другий план. Найкраще, що змогла зробити з нами "Шафа", - відкрити своє бездонне дзеркало, в яке глядач майже випадково зазирнув і побачив самого себе...
Тільки так і можна було змінити особистість, змінити світ... Тож відчиніть нашу "Шафу" і входьте! ... якщо не боїтеся свого відображення" - повідомляють організатори.
Квитки без комісії можна придбати безпосередньо у касі театру або онлайн.
Придбати квитки можна тут: https://lutsk.internet-bilet.ua/uk/freedom-ballet
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Колектив Freedom Ballet під керівництвом Олени Коляденко представить лучанам експериментальну постановку, у якій поєднані пластика, світло та музика.
Freedom Ballet — це формація артистів, яка створює сучасні постановки та перформанси, поєднуючи хореографію з театральною пластикою й візуальними експериментами.
Показ відбудеться 22 серпня у Волинському академічному муздрамтеатрі ім. Т. Г. Шевченка за адресою: Театральний майдан, 1.
"Мовою досконалої пластики тіла актори розмірковують про природу часу і простору, про розмиті обриси Любові та Пристрасті. Глядачеві залишається лише Відчувати... все інше відійде на другий план. Найкраще, що змогла зробити з нами "Шафа", - відкрити своє бездонне дзеркало, в яке глядач майже випадково зазирнув і побачив самого себе...
Тільки так і можна було змінити особистість, змінити світ... Тож відчиніть нашу "Шафу" і входьте! ... якщо не боїтеся свого відображення" - повідомляють організатори.
Квитки без комісії можна придбати безпосередньо у касі театру або онлайн.
Придбати квитки можна тут: https://lutsk.internet-bilet.ua/uk/freedom-ballet
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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