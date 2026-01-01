Без грошей немає робіт: чому зупинилося будівництво корпусу Луцької школи №13

Без грошей немає робіт: чому зупинилося будівництво корпусу Луцької школи №13
Будівництво нового корпусу Луцької школи №13 наразі призупинене, востаннє роботи тут проводили у червні, а здати об'єкт в експлуатацію мали ще торік.

Як відбуватиметься освітній процес у новому навчальному році та коли завершиться будівництво, розповів Суспільному директор навчального закладу Ігор Оксенчук.

Як в 13 школі готуються до нового навчального року

З його слів, наразі в школі завершують поточні ремонти в кабінетах старого корпусу школи. 1 вересня за парти тут сядуть 342 учні. Навчання буде відбуватися, як і у минулі роки в дві зміни. В другу зміну навчаються учні п'ятих та шостих класів, каже Ігор Оксенчук.

«В ІІ зміну не зручно, бо я дуже пізно вертаюсь додому, вже темніє дуже сильно в такій час, а в І зміну ти вертаєшся до дому в обід. Я б хотіла, щоб школа була більша, я могла би зі старшим братом ходити в одинакову зміну», — каже учениця шостого класу Евеліна Гордєєва.

Педагоги 13-ої школи вийшли з відпусток та готуються до нового навчального року, говорить вчителька другого класу Олена Купчик.

«Ми підписуємо зошити, отримуємо підручники, спілкуємось з батьками, читаємо нові документи, які у нас вийшли з міністерства освіти», — говорить вчителька.
Без грошей немає робіт: чому зупинилося будівництво корпусу Луцької школи №13

Чому будівництво нового корпусу школи знову затримується

Будівництво нового корпусу школи № 13 площею 5 тисяч кв. метрів з укриттям, спортивним та актовим залами, їдальнею і початковими класами, відповідно до паспорта об'єкта, мало завершитись 1 липня 2025 року, каже директор школи Ігор Оксенчук.
Без грошей немає робіт: чому зупинилося будівництво корпусу Луцької школи №13

Проте, перед початком будівництва, були зауваження до підрядника, який двічі оскаржував їх у антимонопольному комітеті. Це затягнуло процес, розповідала Суспільному торік у листопаді заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.

«Коли вони подали перший акт, там порядку 2 мільйонів гривень, то гроші отримали через місяці 4-5 і це показало для підрядника недовіру. Він виконав наступний об'єм робіт вже на 10 мільйонів та отримав свої кошти через пів року. Враховуючи інфляцію, він дійсно не готовий виконати ці зобов'язання», — говорить Василь Ліщук.

Зі слів посадовця, у міській раді змушені розірвати угоду з цим підрядником та укласти нову. Зараз також змушені скорегувати проєктно-кошторисну документацію на добудову школи, оскільки за два з половиною роки змінилися закладені у ній ціни та державні будівельні норми «Нової української школи».

Загальна вартість робіт тоді оцінювалась у 136 мільйонів 246 тисяч гривень на умовах співфінансування: гроші з державної субвенції, та 20% — з місцевого бюджету Луцької громади, говорить директор департаменту економічної політики Борис Смаль, новий кошторис — поки невідомий.

«Станом на сьогодні витрачено усього понад 35 мільйонів гривень. З них 7,5 млн — це кошти місцевого бюджету і 27,5 млн — це кошти державного бюджету. Якщо ви спостерігали об'єкт, то там зроблені стіни, перекриття, стоять вікна, немає ще покрівлі», — говорить Борис Смаль.
Без грошей немає робіт: чому зупинилося будівництво корпусу Луцької школи №13

Зі слів директора школи Ігоря Оксенчука, цим же проєктом передбачене утеплення приміщення старої школи, гідроізоляція, водовідведення, утеплення та перекриття даху, облаштування авостоянки. Ці роботи виконані частково.

Зі слів начальника міського управління капітального будівництва Василя Ліщука, добудову нового корпусу школи продовжать після актуалізації проєктно-кошторисної документації та проведення тендеру для вибору нового підрядника. На це, з його слів, може піти до двох місяців.
Без грошей немає робіт: чому зупинилося будівництво корпусу Луцької школи №13

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Теги: Луцьк, ліцей, будівництво
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