У селі під Луцьком виступить народна артистка України Оксана Білозір. ФОТО
Сьогодні, 12:23
23 серпня у Боратині на сцені фестивалю ДНК Fest виступить спеціальна гостя — Народна артистка України, співачка Оксана Білозір.
Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.
«Народна артистка України. Співачка, чиї пісні знають і співають різні покоління українців. Пісні про любов, Україну, рідну землю і те, що завжди повертає нас до свого», — зазначають організатори.
Пісні Оксани Білозір звучатимуть цього вечора для гостей фестивалю та разом із ними.
«Тож готуйте голоси. Бо деякі пісні просто неможливо слухати мовчки», — додають організатори.
Під час ДНК Fest також презентують найкраще, що є у Боратинській громаді: спортивні активності, козацькі традиції, дитячі розваги, крафтові вироби, частування та освітні інновації.
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Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.
«Народна артистка України. Співачка, чиї пісні знають і співають різні покоління українців. Пісні про любов, Україну, рідну землю і те, що завжди повертає нас до свого», — зазначають організатори.
Пісні Оксани Білозір звучатимуть цього вечора для гостей фестивалю та разом із ними.
«Тож готуйте голоси. Бо деякі пісні просто неможливо слухати мовчки», — додають організатори.
Під час ДНК Fest також презентують найкраще, що є у Боратинській громаді: спортивні активності, козацькі традиції, дитячі розваги, крафтові вироби, частування та освітні інновації.
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