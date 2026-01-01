У селі під Луцьком виступить народна артистка України Оксана Білозір. ФОТО

23 серпня у Боратині на сцені фестивалю ДНК Fest виступить спеціальна гостя — Народна артистка України, співачкаПро це повідомили на сторінці Боратинської громади.«Народна артистка України. Співачка, чиї пісні знають і співають різні покоління українців. Пісні про любов, Україну, рідну землю і те, що завжди повертає нас до свого», — зазначають організатори.Пісні Оксани Білозір звучатимуть цього вечора для гостей фестивалю та разом із ними.«Тож готуйте голоси. Бо деякі пісні просто неможливо слухати мовчки», — додають організатори.Під час ДНК Fest також презентують найкраще, що є у Боратинській громаді: спортивні активності, козацькі традиції, дитячі розваги, крафтові вироби, частування та освітні інновації.