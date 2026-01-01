Луцька громада попрощалася з Героєм Андрієм Лящуком

У п’ятницю, 21 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна. Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, друзі, побратими і жителі громади.Про це повідомили у Луцькій міській раді."Андрій Ростиславович Лящук народився 18 лютого 1974 року.Воїн загинув 17 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Слов’янськ Краматорського району Донецької області.Схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким і побратимам.Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа", - йдеться в повідомленні.