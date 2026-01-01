Луцька громада попрощалася з Героєм Андрієм Лящуком

Луцька громада попрощалася з Героєм Андрієм Лящуком
У п’ятницю, 21 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна Андрія Лящука. Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, друзі, побратими і жителі громади.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"Андрій Ростиславович Лящук народився 18 лютого 1974 року.

Воїн загинув 17 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Слов’янськ Краматорського району Донецької області.

Схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким і побратимам.

Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Луцька громада попрощалася з Героєм Андрієм Лящуком
Луцька громада попрощалася з Героєм Андрієм Лящуком
Луцька громада попрощалася з Героєм Андрієм Лящуком
Луцька громада попрощалася з Героєм Андрієм Лящуком
Луцька громада попрощалася з Героєм Андрієм Лящуком


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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