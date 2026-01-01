Рекрутинг до бригади «Любарт» у Луцьку: переваги

Для тих, хто планує долучитися до війська, має значення можливість заздалегідь обрати підрозділ, спеціальність і напрям служби.



Бригада «Любарт» проводить



Тут можна поспілкуватися з представниками бригади, дізнатися про бойові й небойові спеціальності та пройти необхідні етапи від першої консультації до зарахування. Такий формат дозволяє свідомо обрати свій напрям і долучитися до «Любарту» на конкретну посаду.



Із цим допоможе рекрутинговий центр у Луцьку, де досвідчені фахівці дадуть відповіді на всі запитання та допоможуть оформити необхідні документи.





Шлях мужності: коротка історія бригади «Любарт»

Славетний підрозділ Любарт бере свій початок із добровольчого формування, заснованого вмотивованими волинянами та ветеранами з багатим бойовим досвідом у перші дні повномасштабного вторгнення. Названий на честь князя Любарта – захисника та розбудовника Луцького замку, підрозділ із перших днів продемонстрував високий вишкіл, стійкість та вірність ідеям свободи.



За час свого існування багата історія бригади Любарт поповнилася успішними операціями на найгарячіших напрямках фронту. Завдяки високій ефективності, дисципліні та постійному розвитку підрозділ виріс у потужну бойову одиницю. Сьогодні бригада Любарт є взірцем сучасної військової культури, де ключовими цінностями є повага до воїна, збереження життя особового складу та якісна підготовка.





Які напрямки та вакансії у 20 бригаді «Любарт» є відкритими?

Підрозділ активно розширюється та впроваджує новітні технології ведення бою. Для кандидатів із різним цивільним досвідом та рівнем фізичної підготовки пропонуються різноманітні вакансії в 20 бригаді Любарт.



Основні затребувані спеціальності:



аеророзвідка та ударні БПЛА – пілоти FPV-дронів, оператори розвідувальних крил, інженери та механіки;

бойові піхотні та вогневі групи – штурмовики, кулеметники, снайпери, гранатометники, розрахунки мінометів;

забезпечення та зв'язок – водії важкої техніки, зв'язківці, IT-фахівці, майстри з ремонту озброєння;

медичний напрямок – бойові медики, фельдшери та санітари для евакуаційних бригад.

Рекрутери у Луцьку допоможуть підібрати вакансію, яка найбільше відповідає вашим цивільним навичкам та бажанням. Кожен новобранець обов'язково проходить базовий та фаховий курс вишколу під керівництвом досвідчених інструкторів.





Зроби свій крок – долучайся до захисників

Не чекайте спонтанних рішень, коли можна обирати військову службу свідомо. Зателефонуйте фахівцям рекрутингового центру у Луцьку або залишайте заявку онлайн, щоб отримати повний супровід від моменту подачі анкети до прибуття у навчальний центр. Консультанти нададуть максимально повну інформацію, розкажуть про наступні кроки та запросять на особисту співбесіду. Дізнатися детальні умови вступу можна на офіційній сторінці lubart.army.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бригада «Любарт» проводить рекрутинг у Луцьку та дає кандидатам змогу пройти цей шлях напряму, отримати інформацію про актуальні вакансії, вимоги й умови служби та підібрати посаду відповідно до власного досвіду і навичок. Для жителів Волині та кандидатів з інших регіонів працює офіційний рекрутинговий центр підрозділу.Тут можна поспілкуватися з представниками бригади, дізнатися про бойові й небойові спеціальності та пройти необхідні етапи від першої консультації до зарахування. Такий формат дозволяє свідомо обрати свій напрям і долучитися до «Любарту» на конкретну посаду.Із цим допоможе рекрутинговий центр у Луцьку, де досвідчені фахівці дадуть відповіді на всі запитання та допоможуть оформити необхідні документи.Славетний підрозділ Любарт бере свій початок із добровольчого формування, заснованого вмотивованими волинянами та ветеранами з багатим бойовим досвідом у перші дні повномасштабного вторгнення. Названий на честь князя Любарта – захисника та розбудовника Луцького замку, підрозділ із перших днів продемонстрував високий вишкіл, стійкість та вірність ідеям свободи.За час свого існування багата історія бригади Любарт поповнилася успішними операціями на найгарячіших напрямках фронту. Завдяки високій ефективності, дисципліні та постійному розвитку підрозділ виріс у потужну бойову одиницю. Сьогодні бригада Любарт є взірцем сучасної військової культури, де ключовими цінностями є повага до воїна, збереження життя особового складу та якісна підготовка.Підрозділ активно розширюється та впроваджує новітні технології ведення бою. Для кандидатів із різним цивільним досвідом та рівнем фізичної підготовки пропонуються різноманітні вакансії в 20 бригаді Любарт.Основні затребувані спеціальності:Рекрутери у Луцьку допоможуть підібрати вакансію, яка найбільше відповідає вашим цивільним навичкам та бажанням. Кожен новобранець обов'язково проходить базовий та фаховий курс вишколу під керівництвом досвідчених інструкторів.Не чекайте спонтанних рішень, коли можна обирати військову службу свідомо. Зателефонуйте фахівцям рекрутингового центру у Луцьку або залишайте заявку онлайн, щоб отримати повний супровід від моменту подачі анкети до прибуття у навчальний центр. Консультанти нададуть максимально повну інформацію, розкажуть про наступні кроки та запросять на особисту співбесіду. Дізнатися детальні умови вступу можна на офіційній сторінці lubart.army.

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