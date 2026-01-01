«Понад 15 років вирішували це питання»: мер Ковеля прокоментував відсторонення від посади





Мера підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки,



Як повідомив мер у мережі, кримінальне провадження стосується розширення та будівництва цвинтаря у Ковелі. За його інформацією, міськрада отримала рішення Кабміну про зміну цільового призначення землі і було розроблено проєкт будівництва.



«Понад 15 років переписок з державними міністерствами, відомствами, установами, кілограми листів, звернень, усіляких узгоджень. Зрештою, у січні 2025 року ми отримали два ключові документи – розпорядження Кабміну та Волинської ОВА про зміну цільового призначення земельної ділянки площею майже 10 гектарів, яка перебувала у постійному користуванні СЛАТ «Тур». Виведення її з земель лісогосподарського призначення в категорію земель рекреації загального коритування, що відведені під місця поховання, і передачу цієї ділянки в постійне користування Ковельському комунальному підприємству «Добробуд», – повідомив посадовець.



Підприємство «Добробуд», яке відповідає за обслуговування кладовищ у Ковелі, звернулося до міськвиконкому за дозволом на розчистку ділянки від насаджень та передачі деревини комунальному підприємству, яке займається теплопостачанням. Виконком погодив рішення, яке підписав його Ігор Чайка.



«Проектна документація, де передбачено підготовчі роботи – зрізання дерев, корчування пнів, розвезення матеріалів на території кладовища, пройшла відповідну державну експертизу і була зареєстрована в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Зрештою територію майбутнього кладовища силами наших комунальних підприємств було розчищено. На новому кладовищі розпочали поховання. До того поховання відбувалися між рядами, під парканом, оскільки вільних місць на старому кладовищі вже не було», – наголосив міський голова.



Зі слів Ігоря Чайка, вирішення такого важливого питання для міста обернулося кримінальним провадженням. Слідство вважає, що на ділянці були незакнно вирубані дерева, чим було завдано збитків державі.



Меру Ковеля ж інкримінують службову недбалість за підписання рішення колегіального органу – виконкому, яке нібито і було дозволом на вирубку лісу.



Як наголосив Ігор Чайка, рішення суду оскаржуватимуть в апеляції.



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