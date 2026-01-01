Мера Ковеля відсторонили від посади: які причини

Ігоря Чайки.



Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду, повідомляє



Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025030000000066 від 25 листопада 2025 року за ч. 2 ст. 367 КК України (службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки), у якому 19 серпня 2026 року Ігорю Чайці було повідомлено про підозру.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.



У судовому засіданні прокурор та слідчий подане клопотання підтримали, а Ігор Чайка та його захисник заперечили та просили відмовити у його задоволенні.



Суддя постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов’язання до 19 жовтня 2026 року включно. Ігор Чайка зобов’язаний прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликами; не відлучатися з Ковеля без їхнього дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати до органів Державної міграційної служби України свій закордонний паспорт.



Іншою ухвалою Луцький міськрайонний суд відсторонив Ігоря Чайку від посади Ковельського міського голови на строк до 19 жовтня 2026 року включно.



Прокурор Волинської обласної прокуратури Руслан Школьнік подав апеляційну скаргу на ухвалу про відмову у застосуванні домашнього арешту. Водночас адвокат Микола Сорокопуд звернувся зі скаргою в інтересах Ігоря Чайки щодо його відсторонення від посади міського голови.



Сьогодні, 27 серпня, обидві скарги зареєстровані у Волинському апеляційному суді, їх буде розглядати судова колегія у складі: головуючий суддя Віталій Денісов, судді Віктор Гапончук та Василь Подолюк.



31 серпня о 13:10 відбудеться судове засідання щодо апеляційної скарги прокурора, а о 13:25 – адвоката підозрюваного мера Ковеля.

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