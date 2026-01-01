Загинув понад 2 роки тому: підтвердили загибель Героя з Волині Ігоря Тимчука
Сьогодні, 09:44
У Копачівську громаду надійшла трагічна звістка про загибель військового, жителя с.Башова Ігоря Тимчука.
Про це повідомили у Копачівській громаді.
Стрілець військової частини А7028, Тимчук Ігор Михайлович, 24.01.1969 р.н., загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання, внаслідок артилерійського обстрілу противника, в районі н.п. Очеретине, Покровського району, Донецької області.
"Солдат Ігор Тимчук був відданий Військовій присязі на вірність Українському народу та мужньо виконав військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність", - йдеться у повідомленні.
У громаді оголошено триденну жалобу за загиблим, прапори на адміністративних будівлях мають бути приспущені.
Про поховання воїна буде повідомлено додатково.
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Про це повідомили у Копачівській громаді.
Стрілець військової частини А7028, Тимчук Ігор Михайлович, 24.01.1969 р.н., загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання, внаслідок артилерійського обстрілу противника, в районі н.п. Очеретине, Покровського району, Донецької області.
"Солдат Ігор Тимчук був відданий Військовій присязі на вірність Українському народу та мужньо виконав військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність", - йдеться у повідомленні.
У громаді оголошено триденну жалобу за загиблим, прапори на адміністративних будівлях мають бути приспущені.
Про поховання воїна буде повідомлено додатково.
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