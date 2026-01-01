На Волині в ДТП загинув 18-річний мотоцикліст: що відомо





Про це інформує ГУ НП України у Волинській області.



Попередньо встановлено, що водій мотоцикла Loncin не впорався з керуванням та зіткнувся із залізобетонною електроопорою. Внаслідок отриманих травм юнак загинув на місці події.



За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські Волині встановлюють обставини смертельної аварії у Камінь-Каширському районі. Дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя 18-річного хлопця, сталася 27 серпня, близько 3 години ночі.Про це інформує ГУ НП України у Волинській області.Попередньо встановлено, що водій мотоцикла Loncin не впорався з керуванням та зіткнувся із залізобетонною електроопорою. Внаслідок отриманих травм юнак загинув на місці події.За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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