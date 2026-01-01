Реактивний Шахед долетів до Луцького району: пролунав звук вибуху

У ніч на 28 серпня у Луцькому районі пролунав звук вибуху.Повітряні сили ЗСУ повідомили про реактивний БпЛА курсом на Луцьк.Тривога у Луцькому районі розпочалася о 5:26. Тоді ж Повітряні сили України повідомили про рух БпЛА на Луцьк.Згодом Лучани й мешканці околиць чули вибух.Також моніторингові канали повідомляли про реактивний Шахед курсом на Ковель.Як повідомили моніторингові канали, реактивний Шахед було збито за селищем Торчин Луцького району.За інформацією моніторингових каналів, це була рекордна дистанція, куди долетів реактивний шахед, який був запущений з Гвардійського у Криму.