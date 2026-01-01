«Укрзалізниця» попередила про «обрізання» поїздів, але скасовувати рейси не буде





Про це сказав керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко, пише



«Затримуються поїзди по всій країні — і прогноз такий, що будуть затримуватися ще принаймні цю ніч і наступний день (28 серпня — ред.). Навіть попри те, що ми не керуємося “загальною” тривогою, а зупиняємо рух тільки в разі фіксації прямої загрози конкретним поїздам, таких випадків просто дуже багато. Спрацьовує ланцюгова реакція і “плюсує” фактично все», — пояснив він.



Шевченко попередив про «обрізання» деяких поїздів: «У перекладі на людську означає пересадку на фінальному етапі маршруту. Подекуди клас вагонів буде іншим, бо засилатимемо “що є в депо”. Це критично необхідна вправа, щоб повернутися до графіка хоча б надвечір».



Що робити пасажирам?



Моніторте портал uz-vezemo й сповіщення в застосунку «Укрзалізниці». Якщо вашого поїзда там ще немає, це може означати, що його «обіговий близнюк» ще не доїхав до кінцевої зупинки, бо запізнюється.



До ранку 28 серпня всі платні зали очікування на вокзалах України зробили безплатними. А в так званих «Фортецях незламності» на вокзалах видають безплатні воду та чай.

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