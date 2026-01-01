Росія за добу втратила сотні солдатів: у Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені цифри





Про це 28 серпня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.26 орієнтовно становлять:



особового складу — близько 1 483 780 (+1630) осіб ліквідовано;

танків — 12 307 (+3);

бойових броньованих машин — 25 237 (0);

артилерійських систем — 48 749 (+55);

РСЗВ — 2067 (+2);

засоби ППО — 1593 (+3);

літаків — 440 (0);

гелікоптерів — 354 (0);

наземних робототехнічних комплексів — 2420 (+16);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 485 024 (+1657);

крилатих ракет — 5060 (+8);

кораблів/катерів — 35 (0);

підводних човнів — 2 (0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 140 741 (+493);

спеціальної техніки — 4604 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія за минулу добу втратила 1630 солдатів та 55 артилерійських систем.Про це 28 серпня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.26 орієнтовно становлять:особового складу — близько 1 483 780 (+1630) осіб ліквідовано;танків — 12 307 (+3);бойових броньованих машин — 25 237 (0);артилерійських систем — 48 749 (+55);РСЗВ — 2067 (+2);засоби ППО — 1593 (+3);літаків — 440 (0);гелікоптерів — 354 (0);наземних робототехнічних комплексів — 2420 (+16);БПЛА оперативно-тактичного рівня — 485 024 (+1657);крилатих ракет — 5060 (+8);кораблів/катерів — 35 (0);підводних човнів — 2 (0);автомобільної техніки та автоцистерн — 140 741 (+493);спеціальної техніки — 4604 (+2).

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