Росія за добу втратила сотні солдатів: у Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені цифри

Росія за добу втратила сотні солдатів: у Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені цифри
Російська армія за минулу добу втратила 1630 солдатів та 55 артилерійських систем.

Про це 28 серпня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу — близько 1 483 780 (+1630) осіб ліквідовано;
танків — 12 307 (+3);
бойових броньованих машин — 25 237 (0);
артилерійських систем — 48 749 (+55);
РСЗВ — 2067 (+2);
засоби ППО — 1593 (+3);
літаків — 440 (0);
гелікоптерів — 354 (0);
наземних робототехнічних комплексів — 2420 (+16);
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 485 024 (+1657);
крилатих ракет — 5060 (+8);
кораблів/катерів — 35 (0);
підводних човнів — 2 (0);
автомобільної техніки та автоцистерн — 140 741 (+493);
спеціальної техніки — 4604 (+2).

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Теги: втрати ворога, зведення, Генштаб
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