Штурмовики 101 бригади ТРО отримали електробайк і генератори від волонтерів «Української команди»

Волонтери «Української команди» передали штурмовикам 101 бригади ТРО ЗСУ чергову партію генераторів та електромотоцикл.Про це повідомляється в соцмережах волонтерського штабу.«Мобільність, енергонезалежність та гарний зв'язок – це запорука нашої перемоги. «Українська команда» передала електробайк і генератори штурмовикам 101 бригади ТРО ЗСУ. Це ті героїчні хлопці, які від самого початку повномасштабного вторгнення звільняли та боронили Харківщину, Сумщину, і сьогодні б’ють ворога на різних напрямках фронту», - йдеться в дописі.Як зазначив керівник «Української команди», електробайк та генератори допоможуть бійцям у виконанні бойових завдань.«Впевнений, що ця допомога надасть можливість нашим героям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя і здоров’я бійців. Разом обов’язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам», - сказав Артур Палатний під час передачі допомоги.Як повідомлялося раніше, з 2022 року волонтери «Української команди» передали на фронт вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. А загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.