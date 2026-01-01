Штурмовики 101 бригади ТРО отримали електробайк і генератори від волонтерів «Української команди»
Сьогодні, 09:20
Волонтери «Української команди» передали штурмовикам 101 бригади ТРО ЗСУ чергову партію генераторів та електромотоцикл.
Про це повідомляється в соцмережах волонтерського штабу.
«Мобільність, енергонезалежність та гарний зв'язок – це запорука нашої перемоги. «Українська команда» передала електробайк і генератори штурмовикам 101 бригади ТРО ЗСУ. Це ті героїчні хлопці, які від самого початку повномасштабного вторгнення звільняли та боронили Харківщину, Сумщину, і сьогодні б’ють ворога на різних напрямках фронту», - йдеться в дописі.
Як зазначив керівник «Української команди» Артур Палатний, електробайк та генератори допоможуть бійцям у виконанні бойових завдань.
«Впевнений, що ця допомога надасть можливість нашим героям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя і здоров’я бійців. Разом обов’язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам», - сказав Артур Палатний під час передачі допомоги.
Як повідомлялося раніше, з 2022 року волонтери «Української команди» передали на фронт вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. А загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.
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Про це повідомляється в соцмережах волонтерського штабу.
«Мобільність, енергонезалежність та гарний зв'язок – це запорука нашої перемоги. «Українська команда» передала електробайк і генератори штурмовикам 101 бригади ТРО ЗСУ. Це ті героїчні хлопці, які від самого початку повномасштабного вторгнення звільняли та боронили Харківщину, Сумщину, і сьогодні б’ють ворога на різних напрямках фронту», - йдеться в дописі.
Як зазначив керівник «Української команди» Артур Палатний, електробайк та генератори допоможуть бійцям у виконанні бойових завдань.
«Впевнений, що ця допомога надасть можливість нашим героям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя і здоров’я бійців. Разом обов’язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам», - сказав Артур Палатний під час передачі допомоги.
Як повідомлялося раніше, з 2022 року волонтери «Української команди» передали на фронт вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. А загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.
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