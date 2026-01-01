Як учаснику бойових дій оформити знижку на комунальні послуги

Як та де оформити знижку

паспорт та обліковий номер реєстраційної картки платника податків (РНОКПП);

посвідчення УБД – документ, що посвідчує право на пільгу;

заява, у якій також зазначають реквізити організацій, що надають послуги, та особові рахунки в них.

поштою до органу ПФУ;

в електронній формі через вебпортал ПФУ та мобільний застосунок;

через застосунок Дія (для верифікації потрібен Дія.Підпис).

Якщо учасник бойових дій не може сам подати заяву

Учасники бойових дій мають право отримати 75% знижки на оплату комунальних послуг. Вона гарантована державою, але не надається автоматично. Тож як її оформити – розповідаємо в тексті.Пільга на комуналку для УБД не залежить від рівня доходів. Вона розраховується безпосередньо на людину та членів родини, які проживають разом із нею: дружину чи чоловіка, неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків.Також це стосується й неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; осіб, які перебувають під піклуванням, або тих, хто проживає разом із особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею (за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі).Базові документи для оформлення пільги:Цей перелік не є вичерпним – до заяви можуть додаватися й інші документи, необхідні для призначення (наприклад, довідка про склад сім’ї тощо).Заяву приймають в органах ПФУ, виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад, військових адміністраціях та у ЦНАПах.Також її разом із пакетом документів можна надіслати:Якщо військовослужбовець із відповідним статусом через перебування на фронті, у шпиталі чи з інших причин не може особисто подати заяву, це можуть зробити члени родини, на яких поширюється пільга.До пакета документів необхідно буде долучити документ, який підтверджує родинний зв’язок (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо).