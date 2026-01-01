На Волині трьох чиновників підозрюють у незаконному оформленні відстрочок від мобілізації

Служба безпеки України викрила двох чиновниць Ковельської міської ради та медичного працівника, яких підозрюють в організації незаконної схеми оформлення відстрочок від мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків.Про це повідомили на сторінці Управління СБУ у Волинській області.За матеріалами слідства, фігуранти справи були членами Комісії із встановлення факту здійснення особою догляду, створеної при управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради.Комісія перевіряє обставини здійснення догляду та складає відповідний акт. На підставі такого документа військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від мобілізації.Як встановили оперативники, члени комісії, серед яких завідувач кабінету мобільної паліативної допомоги одного з медичних об’єднань, керівниця та головна спеціалістка відділу соціальних гарантій управління соціальної та ветеранської політики міської ради, нібито свідомо виготовляли фіктивні акти з недостовірними даними.Слідство задокументувало 19 фактів незаконного оформлення документів, на підставі яких військовозобов’язані чоловіки отримали відстрочки від мобілізації.Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також ч. 1 ст. 366 ККУ — службове підроблення.Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.Заходи проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.