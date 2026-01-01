На День міста в Нововолинську виступить Олександр Положинський

Олександр Положинський, засновник гурту «Тартак», пише



Початок виступу артиста запланований на 21:00. Глядачам обіцяють добре відомі пісні різних періодів творчості гуртів «Тартак», «Був’є», «Олів’є», а також композиції із сольних альбомів виконавця. На концерт запрошують мешканців Нововолинська та гостей міста.



Під час святкових заходів організують збір коштів на пікап для батальйону безпілотних систем SIRIUS 118-ї ОМБр, у складі якого служать військовослужбовці з Нововолинська та навколишніх громад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 30 серпня, у Нововолинську під час святкування Дня міста та Дня шахтаря відбудуться благодійні заходи, хедлайнером яких стане, засновник гурту «Тартак», пише Шацький край. Початок виступу артиста запланований на 21:00. Глядачам обіцяють добре відомі пісні різних періодів творчості гуртів «Тартак», «Був’є», «Олів’є», а також композиції із сольних альбомів виконавця. На концерт запрошують мешканців Нововолинська та гостей міста.Під час святкових заходів організують збір коштів на пікап для батальйону безпілотних систем SIRIUS 118-ї ОМБр, у складі якого служать військовослужбовці з Нововолинська та навколишніх громад.

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