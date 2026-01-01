На День міста в Нововолинську виступить Олександр Положинський

На День міста в Нововолинську виступить Олександр Положинський
У неділю, 30 серпня, у Нововолинську під час святкування Дня міста та Дня шахтаря відбудуться благодійні заходи, хедлайнером яких стане Олександр Положинський, засновник гурту «Тартак», пише Шацький край.

Початок виступу артиста запланований на 21:00. Глядачам обіцяють добре відомі пісні різних періодів творчості гуртів «Тартак», «Був’є», «Олів’є», а також композиції із сольних альбомів виконавця. На концерт запрошують мешканців Нововолинська та гостей міста.

Під час святкових заходів організують збір коштів на пікап для батальйону безпілотних систем SIRIUS 118-ї ОМБр, у складі якого служать військовослужбовці з Нововолинська та навколишніх громад.

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Теги: День міста, Нововолинськ, Олександр Положинський
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