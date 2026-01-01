Помер король Норвегії Гаральд V
Сьогодні, 13:05
28 серпня пішов з життя 89-річний король Норвегії Гаральд V.
Про це йдеться у заяві Королівського двору Норвегії.
"Із глибоким сумом повідомляємо, що Його Величність король Гаральд сьогодні помер", - йдеться в заяві.
Королівський двір Норвегії уточнив, що це сталося 28 серпня о 06:35.
Ще напередодні стало відомо, що монарх перебував у лікарні Осло у вкрай тяжкому стані.
Короля госпіталізували через гемолітичну анемію - захворювання, за якого еритроцити руйнуються швидше, ніж організм встигає їх відновлювати, а також через пов'язані з нею ускладнення.
Що важливо знати про Короля Гаральда V
Він народився 21 лютого 1937 року та був єдиним сином короля Олава V та принцеси Марти Шведської.
Після смерті батька у 1991 році Гаральд успадкував престол і правив Норвегією понад 35 років.
У 1968 році Гаральд одружився із Сонею Гаральдсен, яка походила зі звичайної норвезької родини. У подружжя народилися двоє дітей - принцеса Марта Луїза та кронпринц Гокон, який є спадкоємцем престолу.
Під час Другої світової війни, після окупації Норвегії нацистською Німеччиною, Гаральд разом із матір'ю та сестрами виїхав до США. Його батько, тодішній кронпринц Олав, залишився у Великій Британії разом із норвезьким урядом у вигнанні.
До сходження на престол Гаральд проходив військову підготовку та служив у норвезьких збройних силах. Водночас він захоплювався спортом, зокрема вітрильним. Король тричі представляв Норвегію на Олімпійських іграх, а в 1964 році в Токіо здобув золоту медаль у вітрильному спорті.
Гаральд V був відомий своїм відносно неформальним стилем і прагненням підтримувати тісний зв'язок королівської родини з норвезьким суспільством. У Норвегії монарх має переважно церемоніальні та представницькі повноваження.
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Про це йдеться у заяві Королівського двору Норвегії.
"Із глибоким сумом повідомляємо, що Його Величність король Гаральд сьогодні помер", - йдеться в заяві.
Королівський двір Норвегії уточнив, що це сталося 28 серпня о 06:35.
Ще напередодні стало відомо, що монарх перебував у лікарні Осло у вкрай тяжкому стані.
Короля госпіталізували через гемолітичну анемію - захворювання, за якого еритроцити руйнуються швидше, ніж організм встигає їх відновлювати, а також через пов'язані з нею ускладнення.
Що важливо знати про Короля Гаральда V
Він народився 21 лютого 1937 року та був єдиним сином короля Олава V та принцеси Марти Шведської.
Після смерті батька у 1991 році Гаральд успадкував престол і правив Норвегією понад 35 років.
У 1968 році Гаральд одружився із Сонею Гаральдсен, яка походила зі звичайної норвезької родини. У подружжя народилися двоє дітей - принцеса Марта Луїза та кронпринц Гокон, який є спадкоємцем престолу.
Під час Другої світової війни, після окупації Норвегії нацистською Німеччиною, Гаральд разом із матір'ю та сестрами виїхав до США. Його батько, тодішній кронпринц Олав, залишився у Великій Британії разом із норвезьким урядом у вигнанні.
До сходження на престол Гаральд проходив військову підготовку та служив у норвезьких збройних силах. Водночас він захоплювався спортом, зокрема вітрильним. Король тричі представляв Норвегію на Олімпійських іграх, а в 1964 році в Токіо здобув золоту медаль у вітрильному спорті.
Гаральд V був відомий своїм відносно неформальним стилем і прагненням підтримувати тісний зв'язок королівської родини з норвезьким суспільством. У Норвегії монарх має переважно церемоніальні та представницькі повноваження.
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