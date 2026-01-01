Надмірна опіка і травмування: як не зашкодити особливій дитині? Помилки дорослих

Не варто нагадувати про незрячість

Не виділяйте особливу дитину з-поміж інших

Не переносьте на дитину власні страхи

Занижені очікування - шкодять

Однією з найбільших проблем для незрячих дітей може бути не сама відсутність зору, а ставлення дорослих – надмірна опіка, постійне підкреслення інвалідності та занижені очікування, каже незряча піаністкаПід час навчання у Львові асистенти настільки опікувалися нею, що одна з них навіть намагалася годувати вже достатньо самостійну дівчину.Про це Віра Семків розповіла на подкасті«Генерація успішних людей. Творчість без меж».Віра – незряча від народження, вона стала першою незрячою ученицею в історії Львівської музичної школи іменіЗа словами музикантки, їй самій навчатися серед зрячих дітей було не настільки складно, як могло здаватися дорослим. Натомість постійною проблемою було те, що їй нагадували: через незрячість їй нібито обов’язково має бути важче.«Мені самій було не так складно. Значно складнішим було те, як дорослі постійно підкреслювали: “Тобі важче, ніж іншим”», – розповіла Віра.У школі Віру постійно супроводжували асистенти. Деякі з них, каже вона, не мали педагогічної освіти. Опіка часом доходила до абсурду – дівчину намагалися годувати з рук.«Я прямо питала: “Альо, чому ви мене годуєте?” Спочатку говорила м’яко, але мене не дуже слухали. Тоді просто перестала брати їжу з рук. Мені кажуть: “Відкриваємо ротик, летить літачок”, – а я не беру», – згадує Семків.Зрештою асистентка припинила її годувати. Але надмірний супровід залишався: Віру водили за руку і не хотіли дозволяти самостійно пересуватися школою з тростиною. І це відбувалося тоді, коли поза школою вона вже самостійно їздила Львовом, волонтерила та брала участь у різних проєктах.Семків вважає, що така допомога може дати протилежний результат. Якщо біля незрячої дитини постійно перебуває дорослий, одноліткам складніше природно з нею спілкуватися, а самій дитині нав’язують роль безпорадної.«Надмірний супровід ще й шкодить соціалізації. Якщо біля тебе постійно стоїть дорослий, одноліткам складніше спілкуватися з тобою природно. У дитини формується образ безпорадності, навіть якщо насправді вона цілком самостійна», – пояснює вона.Ще одна поширена помилка, за словами Віри, – постійно виділяти незрячу дитину серед інших. Причому шкідливими можуть бути обидві крайнощі: і поблажливе ставлення та перетворення дитини на «улюбленицю» через інвалідність, і апріорне переконання, що вона слабша та здатна на менше.«Не треба весь час фокусуватися на тому, що дитина не бачить. У неї є багато інших можливостей і способів адаптуватися», – каже Семків.Протилежний приклад Віра бачила у власній сім’ї. Батьки, за її словами, насамперед сприймали її як звичайну дитину. Вона мала ті самі домашні обов’язки, що й брат із сестрою: могла щось помити на кухні, порізати банан чи яблуко для салату, самостійно вдягалася.«Я не росла з відчуттям: “Ти не бачиш, бідолашна, як же ти сама щось зробиш?”. Я була просто дитиною», – розповіла піаністка.Навіть у мові її мама не намагалася постійно акцентувати на незрячості. Віра згадує, що їй не говорили «помацай ручками», а звичайно казали «подивись». Для неї це слово означало отримати інформацію про предмет будь-яким доступним способом.На думку Семків, батькам також не варто заздалегідь переносити на дитину власні страхи: що її не приймуть до школи, що інші не зрозуміють або що їй неодмінно буде складніше.«Коли батьки постійно кажуть: “Я боюся, що мою дитину не приймуть, бо вона не бачить”, дитина може сама почати думати, що з нею щось не так. Оце вже справді проблема», – зазначає вона.Схоже, за її словами, відбувається і з викладачами. Коли Віра вперше пішла до музичної школи, про педагогиню говорили, що вона погодилася «спробувати працювати» з незрячою ученицею.«Мені це формулювання й зараз здається дивним – ніби “спробувати взяти цього песика”», – говорить Семків.Насправді ж, згадує вона, навчання майже не відрізнялося від роботи з іншими дітьми. Викладачка просто адаптувала процес і, що було для Віри принципово важливо, «бачила в мені дитину, а не насамперед інвалідність».Семків каже, що занижені очікування можуть реально обмежувати розвиток. Якщо дитині роками повторювати, що вона здатна на менше, вона зрештою сама може в це повірити.«Якщо дитині постійно повторюють, що вона може менше за інших, вона сама поступово починає в це вірити й сидіти осторонь, поки інші розвиваються», – каже Віра.Цю проблему вона бачить і у ставленні до дорослих незрячих людей. Зокрема, творчість людини з інвалідністю, на її думку, не варто автоматично подавати як історію подолання чи привід для співчуття. Музичний виступ має оцінюватися передусім як музика, а вірш – як літературний твір.«Коли пишеш вірш чи працюєш над музикою, ти не сидиш і не думаєш про свою інвалідність. Ти думаєш про твір. Саме тому мене дратує, коли в будь-якій творчій діяльності незрячої людини першою темою знову роблять її незрячість», – пояснила Семків.Допомога, наголошує вона, іноді справді потрібна – але її можна просто узгодити з людиною, а не заздалегідь виходити з припущення, що незряча людина нічого не зможе сама.«Інвалідність не стоїть попереду людини, це просто одна з її ознак», – підсумувала Віра Семків.ДИВИТИСЯ І СЛУХАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ПОДКАСТУ З ВІРОЮ СЕМКІВ: