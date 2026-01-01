У Луцьку з’явиться 6 нових зон для платного паркування: локації





У перспективі паркування тут буде платним, підтвердив директор КП «Автопарксервіс» Олег Бахтай.



Відповідне рішення про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації паркування, ухвалили під час засідання міської ради 26 серпня, пише



Обслуговуванням ділянок займатиметься комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс». Надалі почнеться розробка схеми парковок.



Загалом на цих шести ділянках планують організувати 266 паркомісць, із них 34 — безплатні для людей з інвалідністю та водіїв, які їх перевозять.



Перелік нових локацій та кількість місць:



- просп. Волі, 11 (біля «Бару 11») — площа 258 кв. м, 18 паркомісць (2 — для людей з інвалідністю);



- просп. Волі, 15 (біля магазину «Сімі») — площа 258 кв. м, 18 паркомісць (2 — для людей з інвалідністю);



- просп. Волі (від № 14 до № 70-А) — площа 1543,75 кв. м, 95 паркомісць (11 — для людей з інвалідністю);



- просп. Волі (від № 21 до № 55) — площа 1787,5 кв. м, 110 паркомісць (13 — для людей з інвалідністю);



- вул. Коперника, 8–А (біля клубу «Оболонь») — площа 121 кв. м, 8 паркомісць (4 — для людей з інвалідністю);



- вул. Коперника, 8 — площа 239 кв. м, 17 паркомісць (2 — для людей з інвалідністю).



Виконання та адміністрування покладаються на КП «АвтоПаркСервіс» — профільне комунальне підприємство Луцька, яке є офіційним оператором платного паркувального простору в місті.



Нині у підприємства є три паркувальні майданчики: на вулицях Карпенка-Карого та Кривому Валу, а також на Театральному майдані. Робити платне паркування на вулиці Винниченка поки не планують, хоча раніше розглядали цей майданчик. Ціна за годину парковки в Луцьку — 20–30 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку планують розширити перелік спеціальних ділянок для організації паркування транспортних засобів. До переліку мають намір додати шість нових локацій у центрі міста: праворуч та ліворуч від головного корпусу ВНУ, в районі клубу «Оболонь» та на проспекті Волі від перехрестя з вулицею Шопена та до Київського майдану.У перспективі паркування тут буде платним, підтвердив директор КП «Автопарксервіс»Відповідне рішення про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації паркування, ухвалили під час засідання міської ради 26 серпня, пише misto.media Обслуговуванням ділянок займатиметься комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс». Надалі почнеться розробка схеми парковок.Загалом на цих шести ділянках планують організувати 266 паркомісць, із них 34 — безплатні для людей з інвалідністю та водіїв, які їх перевозять.Перелік нових локацій та кількість місць:- просп. Волі, 11 (біля «Бару 11») — площа 258 кв. м, 18 паркомісць (2 — для людей з інвалідністю);- просп. Волі, 15 (біля магазину «Сімі») — площа 258 кв. м, 18 паркомісць (2 — для людей з інвалідністю);- просп. Волі (від № 14 до № 70-А) — площа 1543,75 кв. м, 95 паркомісць (11 — для людей з інвалідністю);- просп. Волі (від № 21 до № 55) — площа 1787,5 кв. м, 110 паркомісць (13 — для людей з інвалідністю);- вул. Коперника, 8–А (біля клубу «Оболонь») — площа 121 кв. м, 8 паркомісць (4 — для людей з інвалідністю);- вул. Коперника, 8 — площа 239 кв. м, 17 паркомісць (2 — для людей з інвалідністю).Виконання та адміністрування покладаються на КП «АвтоПаркСервіс» — профільне комунальне підприємство Луцька, яке є офіційним оператором платного паркувального простору в місті.Нині у підприємства є три паркувальні майданчики: на вулицях Карпенка-Карого та Кривому Валу, а також на Театральному майдані. Робити платне паркування на вулиці Винниченка поки не планують, хоча раніше розглядали цей майданчик. Ціна за годину парковки в Луцьку — 20–30 гривень.

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