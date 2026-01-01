На Волині поліція розслідує захоплення 31 гектара землі фірмою депутата

Іван Смітюх. У пов’язаних із товариством компаніях провели обшуки й вилучили документи.



Про це відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду від 14 серпня 2026 року,



Ковельське районне управління поліції з червня цього року розслідує кримінальне провадження щодо самовільного зайняття земельної ділянки площею 31 га групою осіб (частина 2 статті 197-1 Кримінального кодексу). Йдеться про комунальну ділянку за межами села Колодяжне, яка частково розташована в охоронних зонах ліній електропередач.



Вона не сформована як об’єкт Державного земельного кадастру й не має кадастрового номера. Спеціаліст-землевпорядник сільради підтвердив слідству, що рішень про передачу цієї землі у власність чи користування сільрада не ухвалювала, договорів оренди не укладала.



18 липня до поліції надійшло повідомлення, що там збирають врожай. Під час огляду правоохоронці застали на місці працівників СТОВ імені Лесі Українки, які, не маючи жодних дозвільних документів, молотили ріпак. Роботи поліцейські зупинили, а 33 тонни зібраного ріпаку й усю техніку товариства вилучили. Зокрема, комбайн John Deere S780i, три вантажівки Volvo з напівпричепами, колісний трактор John Deere з причепом.



На полі слідчі застали і засновника товариства Івана Смітюха та заборонили продовжувати збирання. Щоправда вилучену техніку одразу повернули власнику із зобов’язанням не використовувати її на спірній ділянці. Проте, як тільки слідчо-оперативна група поїхала, збирання відновили.



«Незважаючи на законні вимоги слідчого та неодноразові попередження про недопустимість подальшого збирання врожаю із самовільно зайнятої земельної ділянки, після відбуття слідчо-оперативної групи працівники СТОВ імені Лесі Українки, діючи за вказівкою засновника товариства, за допомогою сільськогосподарської техніки <…> продовжили незаконне збирання врожаю ріпаку та вивезення із самовільно зайнятої ділянки комунальної власності», – йдеться в судових документах.



Наступного дня, 19 липня, ділянку оглянули за участі землевпорядників Колодяжненської сільради та інженера-геодезиста. На той момент ріпак повністю зібрали.



6 серпня на підставі ухвал слідчого судді поліція провела обшуки за трьома адресами: у Ковелі на території ТОВ «Ковельський хлібокомбінат», у товаристві з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» та у Колодяжному, де працює СТОВ імені Лесі Українки. Вилучили десятки документів, які, за версією слідства, засвідчують назаконне користування спірною ділянкою: наряди на роботи, приймальні квитанції ріпаку з накладними, подорожні листи вантажівок та інші. Серед вилученого – і чорнові записи про посівні площі товариства станом на 9 червня 2026 року та про ділянки фермерського господарства «Волошки», якими, як процитовано в ухвалі, «користується Смітюх».



Правоохоронці клопотали у суді про арешт вилученого, однак представник власників майна заперечував і наполягав на тому, що СТзОВ імені Лесі Українки цю землю не займало. Мовляв, його техніка й персонал працювали на полі за договором надання послуг з терміном дії 15–24 липня 2026 року на замовлення фізичної особи. Слідчий суддя задовольнив клопотання поліції частково: наклав арешт на всі документи, журнали й чорнові записи, але службовий планшет Galaxy Tab та чотири зовнішні жорсткі диски постановив повернути «Ковельському хлібокомбінату». Суд визнав обґрунтованими доводи захисту, що вилучення техніки унеможливлює роботу підприємства, а слідство мало змогу оглянути й скопіювати інформацію.



Підозри у цьому провадженні згідно з оприлюдненими судовими документами на час написання матеріалу нікому не повідомляли.



СТОВ імені Лесі Українки – одне з найбільших сільгосппідприємств Ковельщини. Воно працює з 1992 року, вирощує зернові та олійні, має 263 працівники й 43 одиниці автотранспорту. За 2025 рік товариство задекларувало понад 544 мільйони гривень доходу та майже 121 мільйон прибутку. 60% товариства належать ТДВ «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів», ще 15% – мешканцю Колодяжного Сергію Герезу. Кінцевим бенефіціарним власником із часткою 57% є Іван Смітюх, він же до травня 2026 року був директором підприємства, згодом його змінив син Дмитро Смітюх.



Іван Смітюх контролює цілу групу ковельських підприємств: володіє 95% «Ковельської реалбази» та 49% «Ковельського хлібокомбінату», де водночас є керівником. У 2010–2012 роках очолював Ковельську райдержадміністрацію, а в 2020-му вдруге став депутатом Волинської обласної ради від Аграрної партії України. Входить до постійної комісії облради з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці розслідують самовільне зайняття понад 31 гектара комунальної землі Колодяжненської громади Ковельського району. За інформацією слідства, ділянку обробляло сільськогосподарське товариство імені Лесі Українки, власником якого є депутат Волинської обласної ради. У пов’язаних із товариством компаніях провели обшуки й вилучили документи.Про це відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду від 14 серпня 2026 року, пише Сила Правди.Ковельське районне управління поліції з червня цього року розслідує кримінальне провадження щодо самовільного зайняття земельної ділянки площею 31 га групою осіб (частина 2 статті 197-1 Кримінального кодексу). Йдеться про комунальну ділянку за межами села Колодяжне, яка частково розташована в охоронних зонах ліній електропередач.Вона не сформована як об’єкт Державного земельного кадастру й не має кадастрового номера. Спеціаліст-землевпорядник сільради підтвердив слідству, що рішень про передачу цієї землі у власність чи користування сільрада не ухвалювала, договорів оренди не укладала.18 липня до поліції надійшло повідомлення, що там збирають врожай. Під час огляду правоохоронці застали на місці працівників СТОВ імені Лесі Українки, які, не маючи жодних дозвільних документів, молотили ріпак. Роботи поліцейські зупинили, а 33 тонни зібраного ріпаку й усю техніку товариства вилучили. Зокрема, комбайн John Deere S780i, три вантажівки Volvo з напівпричепами, колісний трактор John Deere з причепом.На полі слідчі застали і засновника товариства Івана Смітюха та заборонили продовжувати збирання. Щоправда вилучену техніку одразу повернули власнику із зобов’язанням не використовувати її на спірній ділянці. Проте, як тільки слідчо-оперативна група поїхала, збирання відновили.«Незважаючи на законні вимоги слідчого та неодноразові попередження про недопустимість подальшого збирання врожаю із самовільно зайнятої земельної ділянки, після відбуття слідчо-оперативної групи працівники СТОВ імені Лесі Українки, діючи за вказівкою засновника товариства, за допомогою сільськогосподарської техніки <…> продовжили незаконне збирання врожаю ріпаку та вивезення із самовільно зайнятої ділянки комунальної власності», – йдеться в судових документах.Наступного дня, 19 липня, ділянку оглянули за участі землевпорядників Колодяжненської сільради та інженера-геодезиста. На той момент ріпак повністю зібрали.6 серпня на підставі ухвал слідчого судді поліція провела обшуки за трьома адресами: у Ковелі на території ТОВ «Ковельський хлібокомбінат», у товаристві з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» та у Колодяжному, де працює СТОВ імені Лесі Українки. Вилучили десятки документів, які, за версією слідства, засвідчують назаконне користування спірною ділянкою: наряди на роботи, приймальні квитанції ріпаку з накладними, подорожні листи вантажівок та інші. Серед вилученого – і чорнові записи про посівні площі товариства станом на 9 червня 2026 року та про ділянки фермерського господарства «Волошки», якими, як процитовано в ухвалі, «користується Смітюх».Правоохоронці клопотали у суді про арешт вилученого, однак представник власників майна заперечував і наполягав на тому, що СТзОВ імені Лесі Українки цю землю не займало. Мовляв, його техніка й персонал працювали на полі за договором надання послуг з терміном дії 15–24 липня 2026 року на замовлення фізичної особи. Слідчий суддя задовольнив клопотання поліції частково: наклав арешт на всі документи, журнали й чорнові записи, але службовий планшет Galaxy Tab та чотири зовнішні жорсткі диски постановив повернути «Ковельському хлібокомбінату». Суд визнав обґрунтованими доводи захисту, що вилучення техніки унеможливлює роботу підприємства, а слідство мало змогу оглянути й скопіювати інформацію.Підозри у цьому провадженні згідно з оприлюдненими судовими документами на час написання матеріалу нікому не повідомляли.СТОВ імені Лесі Українки – одне з найбільших сільгосппідприємств Ковельщини. Воно працює з 1992 року, вирощує зернові та олійні, має 263 працівники й 43 одиниці автотранспорту. За 2025 рік товариство задекларувало понад 544 мільйони гривень доходу та майже 121 мільйон прибутку. 60% товариства належать, ще 15% – мешканцю Колодяжного Сергію Герезу. Кінцевим бенефіціарним власником із часткою 57% є Іван Смітюх, він же до травня 2026 року був директором підприємства, згодом його змінив син Дмитро Смітюх.Іван Смітюх контролює цілу групу ковельських підприємств: володіє 95%та 49%, де водночас є керівником. У 2010–2012 роках очолював Ковельську райдержадміністрацію, а в 2020-му вдруге став депутатом Волинської обласної ради від Аграрної партії України. Входить до постійної комісії облради з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин.

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