Після операції вже може сидіти без допомоги: стало відомо про стан 17-річного Сашка, який травмувався у Хрінниках
Сьогодні, 12:35
17-річний Олександр Юзва з Гірки Полонки, який на початку серпня травмував хребет, пірнаючи у воду в Хрінниках, переніс операцію та поступово відновлюється.
Про стан хлопця журналістам ВолиньPost розповіла його рідна тітка Дарія Кучерук.
Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що під час купання в Хрінниках Олександр вирішив пірнути з пірсу, однак ударився об дно та отримав важку травму хребта. Хлопець перебував у реанімації, а через нерухомість у нього виникло серйозне запалення легень.
Зараз Сашко вже переніс операцію на хребті. За словами рідних, триває відновлення.
«Хочемо від усього серця, до сліз, подякувати неймовірній лікарці, дитячому нейрохірургу Волинської обласної дитячої лікарні Оксані Анатоліївні Трохимук, та відомому нейрохірургу Івану Бобрику за їхній унікальний медичний талант, досвід та подарований Сашкові шанс на відновлення!» — розповіла Дарія Кучерук.
Після операції хлопець уже демонструє позитивну динаміку.
Зараз він може самостійно сидіти близько 5 хвилин без допомоги. Наступним важливим етапом для Сашка має стати реабілітація у Трускавці.
На лікування та відновлення необхідні значні кошти. Станом на 26 серпня родині вдалося зібрати 184 736 гривень, однак збір продовжується.
«Саша готовий боротись, однак його треба підтримати. Будемо безмежно вдячні за кожні 20, 30 чи 50 гривень для нашого хлопця. Кожен донат наближає його до одужання», — зазначила тітка хлопця. Рідні дякують усім, хто вже допоміг Сашкові, та просять небайдужих долучитися до збору на його подальшу реабілітацію.
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Картка: 5354321060464469
Банка: https://send.monobank.ua/jar/9Nn7SvbJbK
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Про стан хлопця журналістам ВолиньPost розповіла його рідна тітка Дарія Кучерук.
Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що під час купання в Хрінниках Олександр вирішив пірнути з пірсу, однак ударився об дно та отримав важку травму хребта. Хлопець перебував у реанімації, а через нерухомість у нього виникло серйозне запалення легень.
Зараз Сашко вже переніс операцію на хребті. За словами рідних, триває відновлення.
«Хочемо від усього серця, до сліз, подякувати неймовірній лікарці, дитячому нейрохірургу Волинської обласної дитячої лікарні Оксані Анатоліївні Трохимук, та відомому нейрохірургу Івану Бобрику за їхній унікальний медичний талант, досвід та подарований Сашкові шанс на відновлення!» — розповіла Дарія Кучерук.
Після операції хлопець уже демонструє позитивну динаміку.
Зараз він може самостійно сидіти близько 5 хвилин без допомоги. Наступним важливим етапом для Сашка має стати реабілітація у Трускавці.
На лікування та відновлення необхідні значні кошти. Станом на 26 серпня родині вдалося зібрати 184 736 гривень, однак збір продовжується.
«Саша готовий боротись, однак його треба підтримати. Будемо безмежно вдячні за кожні 20, 30 чи 50 гривень для нашого хлопця. Кожен донат наближає його до одужання», — зазначила тітка хлопця. Рідні дякують усім, хто вже допоміг Сашкові, та просять небайдужих долучитися до збору на його подальшу реабілітацію.
Реквізити для допомоги:
Картка: 5354321060464469
Банка: https://send.monobank.ua/jar/9Nn7SvbJbK
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