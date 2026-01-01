Вже з вересня: хто з пенсіонерів отримає підвищені виплати та як не пропустити перерахунок

Хто може претендувати на підвищення виплат у вересні

Чому автоматичний перерахунок не для всіх

Як розраховують новий розмір пенсії

Критичні терміни подання заяви до ПФУ

Працюючі пенсіонери, які накопичили необхідний страховий стаж після березня, мають шанс отримати підвищення виплат вже з вересня. Проте автоматичного перерахунку для цієї категорії не буде — щоб не втратити належні кошти, необхідно особисто подати заяву до Пенсійного фонду України.Як зазначає ПФУ, механізм перерахунку пенсій для працюючих громадян чітко прив’язаний до двох факторів: тривалості набутого страхового стажу та часу, що минув від попереднього перегляду виплат. Якщо станом на 1 березня людина ще не мала необхідного стажу, але накопичила його пізніше, вона отримує право на перерахунок, але реалізувати його можна тільки за власним зверненням.Автоматична індексація та перерахунок відбуваються за суворими критеріями: пенсіонер повинен мати щонайменше 24 місяці нового стажу станом саме на 1 березня, або ж від моменту призначення/останнього перегляду пенсії мало минути щонайменше два роки. Усі, хто виконав ці умови пізніше березневої відсічки, залишаються поза автоматичною системою і мусять проявити ініціативу.Під час оновлення виплат Пенсійний фонд застосовує індивідуальний підхід для максимальної вигоди пенсіонера. Фахівці порівнюють два варіанти: врахування лише нового страхового стажу зі збереженням старої зарплати або ж перерахунок із урахуванням новіших показників доходу. Для підсумкового нарахування обирають той варіант, який дає вищу суму.Строки звернення безпосередньо впливають на те, з якого моменту людина почне отримувати оновлені виплати. Якщо пенсіонер встигає подати заяву до 15 числа поточного місяця, перерахована пенсія виплачується вже з наступного місяця (зокрема, при поданні до 15 серпня — виплати оновлюються у вересні). Якщо ж пропустити цю дату, початок виплат зміститься, і пенсіонер тимчасово недоотримає гроші, на які вже має законне право.