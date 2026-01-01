Андрія Разумовського обрали головою Наглядової ради Луцького національного технічного університету

Андрія Разумовського обрали головою Наглядової ради Луцького національного технічного університету.



Про це повідомляє Луцька міська рада.



Відповідне рішення одноголосно ухвалили 27 серпня під час засідання Вченої ради Луцького національного технічного університету. У складі Наглядової ради також відбулися кадрові зміни.



Андрій Разумовський подякував членам Наглядової ради та колективу університету за довіру. Він зазначив, що для нього є честю долучитися до розвитку одного з провідних закладів вищої освіти Волині.



«Для мене це велика честь — бути головою Наглядової ради такого чудового університету. Не знаю, чи ми зможемо встигати за ідеями, думками та проєктами Ірини Михайлівни та всього колективу, але ми дуже хочемо бути поруч із вами та в усьому допомагати. Реалізувати багато нового. Думаю, попереду у нас багато цікавого», — наголосив Разумовський.



Новий голова Наглядової ради також висловив готовність сприяти реалізації ініціатив університету, підтримувати його розвиток та посилювати співпрацю між Луцькою міською радою і Луцьким національним технічним університетом.



Попереду, за його словами, — спільні проєкти, нові ініціативи та можливості для розвитку університету.



Нагадаємо, колишнього міського голову Луцька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретаря Луцької міської ради, виконувача повноважень Луцького міського головиобрали головою Наглядової ради Луцького національного технічного університету.Про це повідомляє Луцька міська рада.Відповідне рішення одноголосно ухвалили 27 серпня під час засідання Вченої ради Луцького національного технічного університету. У складі Наглядової ради також відбулися кадрові зміни.Андрій Разумовський подякував членам Наглядової ради та колективу університету за довіру. Він зазначив, що для нього є честю долучитися до розвитку одного з провідних закладів вищої освіти Волині.«Для мене це велика честь — бути головою Наглядової ради такого чудового університету. Не знаю, чи ми зможемо встигати за ідеями, думками та проєктами Ірини Михайлівни та всього колективу, але ми дуже хочемо бути поруч із вами та в усьому допомагати. Реалізувати багато нового. Думаю, попереду у нас багато цікавого», — наголосив Разумовський.Новий голова Наглядової ради також висловив готовність сприяти реалізації ініціатив університету, підтримувати його розвиток та посилювати співпрацю між Луцькою міською радою і Луцьким національним технічним університетом.Попереду, за його словами, — спільні проєкти, нові ініціативи та можливості для розвитку університету.Нагадаємо, колишнього міського голову Луцька Ігоря Поліщука вивели зі складу наглядової ради ЛНТУ.

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