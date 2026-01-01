Мінімальна зарплата з 1 вересня: скільки українці отримуватимуть «на руки»





У чинному законі про державний бюджет чергового зростання виплат не передбачено, адже поточну суму зафіксовано на всі 12 місяців.



Актуальний показник діє ще із 1 січня 2026 року. Тоді мінімальний заробіток підвищили на 647 гривень (або ж до 52 гривень за робочу годину). Це стало першим зрушенням, адже з квітня 2024 року й аж до січня 2026-го держава майже два роки утримувала мінімально допустиму оплату праці на показнику рівно 8 тисяч гривень.



Нагадаэмо, працюючі



Скільки українці отримуватимуть «на руки»

Хоча бюджет у 2026 році розморозив цей фінансовий показник, реальний дохід «на руки» є меншим. Після відрахування всіх обов’язкових податків кінцева сума зменшується приблизно до 6659 гривень.



На інфографіці пропонуємо подивитись, як змінювалась мінімальна зарплата в Україні за останні роки.





Право на отримання мінімальної заробітної плати в повному обсязі залежить від відпрацювання встановленої норми робочого часу, що дорівнює 8 годин на день або 40 годин на тиждень при п’ятиденному робочому графіку.



Для робітників, які працюють неповний робочий день, мають скорочений робочий тиждень або виконують роботу за сумісництвом, оплата праці розраховується пропорційно фактично відпрацьованому часу.



Такий порядок оплати відповідає чинному законодавству.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З настанням осені багатьох громадян хвилює питання перегляду оплати праці. Проте з 1 вересня 2026 року розмір мінімальної зарплати в Україні залишиться незмінним – на рівні 8647 гривень.У чинному законі про державний бюджет чергового зростання виплат не передбачено, адже поточну суму зафіксовано на всі 12 місяців.Актуальний показник діє ще із 1 січня 2026 року. Тоді мінімальний заробіток підвищили на 647 гривень (або ж до 52 гривень за робочу годину). Це стало першим зрушенням, адже з квітня 2024 року й аж до січня 2026-го держава майже два роки утримувала мінімально допустиму оплату праці на показнику рівно 8 тисяч гривень.Нагадаэмо, працюючі пенсіонери, які накопичили необхідний страховий стаж після березня, мають шанс отримати підвищення виплат вже з вересня Хоча бюджет у 2026 році розморозив цей фінансовий показник, реальний дохід «на руки» є меншим. Після відрахування всіх обов’язкових податків кінцева сума зменшується приблизно до 6659 гривень.На інфографіці пропонуємо подивитись, як змінювалась мінімальна зарплата в Україні за останні роки.Право на отримання мінімальної заробітної плати в повному обсязі залежить від відпрацювання встановленої норми робочого часу, що дорівнює 8 годин на день або 40 годин на тиждень при п’ятиденному робочому графіку.Для робітників, які працюють неповний робочий день, мають скорочений робочий тиждень або виконують роботу за сумісництвом, оплата праці розраховується пропорційно фактично відпрацьованому часу.Такий порядок оплати відповідає чинному законодавству.

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